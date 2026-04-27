Ζόε Σαλντάνα: «Οι άντρες είναι ευαίσθητα λουλούδια» – Όταν μεγαλώνεις 3 γιους…

Η Ζόε Σαλντάνα μίλησε ανοιχτά για τις προκλήσεις της μητρότητας, αποκαλύπτοντας πόσο δύσκολο είναι να μεγαλώνει τρεις γιους σε έναν κόσμο όπου, όπως λέει, κυριαρχεί ο μισογυνισμός.

Η διάσημη ηθοποιός, γνωστή από μεγάλες κινηματογραφικές επιτυχίες, παραχώρησε συνέντευξη στο περιθώριο της εκδήλωσης Time 100 Gala 2026, τονίζοντας ότι το πιο απαιτητικό κομμάτι είναι να προστατεύσει τα παιδιά της από τα αρνητικά μηνύματα της εποχής.

«Υπάρχει τόσος θόρυβος εκεί έξω και αυτός ο θόρυβος είναι πολύ διαπεραστικός και πειστικός», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως προσπαθεί καθημερινά να κρατήσει τις «μικρές καρδιές» των παιδιών της «ευαίσθητες και τρυφερές», ενώ ταυτόχρονα φροντίζει να καλλιεργήσει την ψυχική τους ανθεκτικότητα.

Η Ζόε Σαλντάνα έχει αποκτήσει τρεις γιους με τον σύζυγό της, τον καλλιτέχνη Μάρκο Περέγκο: τους 11χρονους δίδυμους Σάι και Μπόουι, καθώς και τον 9χρονο Ζεν. Όπως εξήγησε, μια επιπλέον πρόκληση είναι το γεγονός ότι μεγαλώνει «άντρες με καταγωγή από μειονότητες, παιδιά μεταναστών αλλά και Αμερικανούς», κάτι που απαιτεί ακόμη μεγαλύτερη ευαισθησία και ισορροπία στην ανατροφή τους. Η ίδια έχει ρίζες από τη Δομινικανή Δημοκρατία και το Πουέρτο Ρίκο, ενώ ο σύζυγός της κατάγεται από την Ιταλία.

Παρά τις δυσκολίες, η ηθοποιός δήλωσε πως νιώθει βαθιά υπερηφάνεια για την πολιτισμική κληρονομιά των παιδιών της, υπογραμμίζοντας ότι πάνω απ’ όλα θέλει να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένους ανθρώπους. «Πιστεύω πραγματικά ότι οι άντρες είναι ευαίσθητα λουλούδια. Μπορούν να είναι πολύ δυνατοί, αλλά ταυτόχρονα είναι και τόσο τρυφεροί. Οπότε προσπαθώ απλώς να διατηρήσω αυτή την ευαισθησία μέσα τους», σημείωσε.

Η Ζόε Σαλντάνα είχε εκφράσει δημόσια την αγάπη της για την οικογένειά της και το 2025, όταν τιμήθηκε με το Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία «Emilia Pérez». Στην ομιλία της είχε απευθυνθεί συγκινημένη στον σύζυγό της, λέγοντας ότι το μεγαλύτερο επίτευγμα της ζωής της είναι η κοινή τους πορεία.

Zoe Saldaña on the challenges of raising 3 sons: ‘Men are delicate flowers’ https://t.co/YbnqT3lojG pic.twitter.com/wRH9vMF3eI — Page Six (@PageSix) April 26, 2026

Η επιρροή της στον χώρο του θεάματος αλλά και πέρα από αυτόν αναγνωρίστηκε και επίσημα το 2026, όταν συμπεριλήφθηκε στη λίστα Time 100 με τους πιο επιδραστικούς ανθρώπους στον κόσμο. Ο σκηνοθέτης Τζέιμς Κάμερον, ο οποίος έχει συνεργαστεί μαζί της, την περιέγραψε ως «φαινόμενο», τονίζοντας ότι όσοι τη γνωρίζουν από κοντά τη θεωρούν μια από τις πιο γενναιόδωρες, πιστές και προστατευτικές μητέρες και ανθρώπους.

Πηγή: skai.gr

