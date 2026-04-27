Τζίτζι Χαντίντ: Το εντυπωσιακό δώρο γενεθλίων από τον Μπράντλεϊ Κούπερ

Η Τζίτζι Χαντίντ γιόρτασε τα 31α γενέθλιά της με έναν ιδιαίτερα ρομαντικό τρόπο και μοιράστηκε με τους θαυμαστές της μια τρυφερή στιγμή από την προσωπική της ζωή. Το διάσημο μοντέλο δημοσίευσε στο Instagram μια φωτογραφία από το εντυπωσιακό δώρο που της έκανε ο σύντροφός της, Μπράντλεϊ Κούπερ, αποδεικνύοντας ότι η σχέση τους παραμένει δυνατή και γεμάτη συναίσθημα.

Αν και το ζευγάρι επιλέγει να κρατά χαμηλούς τόνους, αυτή τη φορά η Τζίτζι Χαντίντ έκανε μια εξαίρεση, ανεβάζοντας ένα στιγμιότυπο με μια τεράστια ανθοδέσμη που της χάρισε ο Μπράντλεϊ Κούπερ.

Το συγκεκριμένο δώρο ξεχώρισε ανάμεσα σε πολλά ακόμη που έλαβε για τα γενέθλιά της. Ανάμεσά τους ήταν ηλίανθοι, τους οποίους αποκαλεί «λουλούδια της ψυχής» της, καθώς και λευκά άνθη από τον σχεδιαστή Τόμι Χίλφιγκερ.

Λίγες ημέρες πριν από τα γενέθλιά της, η Τζίτζι Χαντίντ είχε ήδη εκφράσει τον ενθουσιασμό της μέσα από τα social media, γράφοντας «Είναι η εποχή μου», ενώ σε φωτογραφίες εμφανιζόταν χαμογελαστή να ασχολείται με την κηπουρική, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης.

Η σχέση της με τον Μπράντλεϊ Κούπερ μετρά πλέον πάνω από δύο χρόνια, καθώς οι δυο τους συνδέθηκαν για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 2023, όταν γνωρίστηκαν σε ένα παιδικό πάρτι γενεθλίων όπου βρίσκονταν και οι κόρες τους. Η Τζίτζι Χαντίντ έχει αποκτήσει την 6χρονη Κάι με τον πρώην σύντροφό της, Ζέιν Μαλίκ, ενώ ο Μπράντλεϊ Κούπερ έχει την 9χρονη Λία από τη σχέση του με το μοντέλο Ιρίνα Σάικ.

Παρά το γεγονός ότι αποφεύγουν τη δημοσιότητα, η Τζίτζι Χαντίντ μίλησε για τη σχέση τους σε συνέντευξή της στη «Vogue», αποκαλύπτοντας ότι ο Μπράντλεϊ Κούπερ της έχει προσφέρει μια πιο «φυσιολογική» εμπειρία στη συναισθηματική της ζωή. Όπως ανέφερε, εκείνος την ενθάρρυνε να επιστρέψει σε αγαπημένες δραστηριότητες, όπως το θέατρο, κάτι που της έφερε ισορροπία και χαρά.

Η πρώτη πιο «δημόσια» επιβεβαίωση της σχέσης τους ήρθε τον Μάιο του 2025, όταν η Τζίτζι Χαντίντ μοιράστηκε φωτογραφία του Μπράντλεϊ Κούπερ σε ανάρτηση για τα γενέθλιά της. Άτομα από το περιβάλλον της αναφέρουν ότι η οικογένειά της είναι ιδιαίτερα χαρούμενη με αυτή τη σχέση. Η μητέρα της, Γιολάντα Χαντίντ, και η αδελφή της, Μπέλα Χαντίντ, εκτιμούν τον Μπράντλεϊ Κούπερ, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στο γεγονός ότι τη φροντίζει και τη σέβεται.

Πηγή: skai.gr

