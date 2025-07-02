Κάιλι Τζένερ: «Σοβάρεψε» η σχέση της με τον Τιμοτέ Σαλαμέ - Τον ακολουθεί πλέον στο Instagram - Oh, mon Dieu…

Η σχέση της Κάιλι Τζένερ (Kylie Jenner) και του Τιμοτέ Σαλαμέ (Timothée Chalamet) πήγε σε άλλο επίπεδο, όπως μας πληροφορεί η «Daily Mail». Η 27χρονη τηλεπερσόνα και μεγιστάνας του μακιγιάζ έκανε το επόμενο βήμα στη σχέση της. Ποιο είναι αυτό; Ακολουθεί πλέον τον σύντροφό της στο Instagram, μετά από δύο χρόνια σχέσης. Αναμφισβήτητα, «σοβάρεψε» η σχέση τους και πρόκειται για ένα συγκλονιστικό γεγονός.

Η Κάιλι Τζένερ ακολουθεί 119 άτομα στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης από την Τρίτη 1 Ιουλίου, συμπεριλαμβανομένου του Τιμοτέ Σαλαμέ, και έχει 393 εκατομμύρια followers.

Η Κάιλι και ο Τιμοτέ είχαν πρόσφατα μια αμήχανη στιγμή στην προσπάθειά τους να φιληθούν και να διατρανώσουν τον έρωτά τους. Ο ενθουσιασμένος ηθοποιός σηκώθηκε από τη θέση του μετά την ανακοίνωση του ονόματός του ως νικητή του βραβείου «David» στα βραβεία David di Donatello, στη Ρώμη. Αλλά όταν έσκυψε προς τη σύντροφό του για ένα γρήγορο φιλί, ο πρωταγωνιστής του «Call Me By Your Name»… αστόχησε. Στο βίντεο φαίνεται η Κάιλι Τζένερ να φιλά τον αέρα!

Το ζευγάρι συνδέθηκε για πρώτη φορά ρομαντικά τον Απρίλιο του 2023. Τελικά, επιβεβαίωσαν τη σχέση τους τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, όταν εθεάθησαν μαζί σε μία από τις συναυλίες της Beyonce, στο Renaissance World Tour.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.