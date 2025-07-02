Ντούα Λίπα: Φιλιέται και αγκαλιάζεται με τον αρραβωνιαστικό της σε κοινή θέα - Είναι ερωτευμένη, το καταλάβαμε… (φωτό)

H Ντούα Λίπα (Dua Lipa) και ο αρραβωνιαστικός της, Callum Turner, «έβγαλαν τα μάτια» τους σε κοινή θέα, κατά τη διάρκεια της πρόσφατης ρομαντικής τους απόδρασης στην Ακτή Αμάλφι. Η 29χρονη τραγουδίστρια και ο 35χρονος ηθοποιός δεν μπορούσαν να κρατήσουν τα χέρια τους μακριά ο ένας από τον άλλο, καθώς μοιράστηκαν ένα παθιασμένο φιλί, ενώ έκαναν ηλιοθεραπεία.

Dua Lipa and fiancé Callum Turner can't keep their hands off each other as they share a passionate kiss during romantic Amalfi Coast getaway https://t.co/9NRqfYgEX0 July 1, 2025

Η διάσημη καλλιτέχνιδα είναι κορμάρα και της αρέσει να επιδεικνύει την καλλίγραμμη σιλουέτα της. Οπότε η επιλογή του μαγιό της, το μικροσκοπικό μπικίνι που φόρεσε, μόνο τυχαία δεν ήταν…

Dua Lipa and Callum Turner were spotted kissing while vacationing in Italy. pic.twitter.com/hUInWCKd1G — 📸 (@metgalacrave) June 30, 2025

Τα μακριά μαύρα μαλλιά της ήταν βρεγμένα, αφού βούτηξε στο κρυστάλλινο νερό για να δροσιστεί. Εν τω μεταξύ, ο σύντροφός της επέλεξε ένα πορτοκαλί μαγιό για να κάνει ξεχωριστή την παρουσία του. Σαν σημαδούρα είναι, αλλά αν αρέσει στην Ντούα Λίπα για εμάς περισσεύει… Η καλλιτέχνιδα, η οποία θα γίνει 30 ετών των Αύγουστο, μοιράστηκε δημόσια τον ενθουσιασμό της για πρώτη φορά από τότε που ο ηθοποιός της έκανε πρόταση γάμου. Κουφέτα δεν γνωρίζουμε πότε θα φάμε.

Η Λίπα πόζαρε για το εξώφυλλο της βρετανικής «Vogue», όπου έδειχνε εντυπωσιακή με ένα ανοιχτό ροζ σουτιέν που τόνιζε την εντυπωσιακή της σιλουέτα. Στη συνέντευξη, η ίδια μίλησε για τα οικογενειακά της σχέδια, λέγοντας ότι ανησυχεί για το πώς η απόκτηση παιδιών θα ταιριάζει με την καριέρα της ως ποπ σταρ.

«Θα ήθελα πολύ να κάνω παιδιά μια μέρα», είπε. «Αλλά αναρωτιέμαι πάντα ποια θα είναι η κατάλληλη στιγμή, πώς θα ταιριάζει με τη δουλειά μου και πόσο χρόνο θα πρέπει να αφιερώσω. Νομίζω ότι είναι ένα από αυτά τα πράγματα που θα συμβούν όταν συμβούν. Αγαπώ τα παιδιά, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν πολλά περισσότερα για να μεγαλώσεις ένα παιδί από το να αγαπάς απλώς τα παιδιά», πρόσθεσε η Λίπα.

Επιβεβαιώνοντας τον αρραβώνα τους, η καλλιτέχνις δήλωσε: «Ναι, είμαστε αρραβωνιασμένοι. Είναι συναρπαστικό. Αυτή η απόφαση να γεράσουμε μαζί, να είμαστε οι καλύτεροι φίλοι για πάντα, είναι ένα πραγματικά ξεχωριστό συναίσθημα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.