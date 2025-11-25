Η Κάιλι Τζένερ φόρεσε ένα λαμπερό ασημένιο στρινγκ μπικίνι σε νέες φωτογραφίες που δημοσίευσε στο Instagram. Η σταρ των ριάλιτι σόου φαινόταν εντυπωσιακή με το μικροσκοπικό μαγιό που ανέδειξε το πολύ γυμνασμένο σώμα της.

Η 28χρονη Κάιλι φωτογραφήθηκε τόσο σε εξωτερικό χώρο, σε μια βεράντα, όσο και στο ντους για την αισθησιακή φωτογράφιση. Παραδόξως, φορούσε βέρες και στα δύο χέρια της.

Οι θαυμαστές πιστεύουν ότι η δισεκατομμυριούχος μεγιστάνας των καλλυντικών προσπαθούσε να δείξει στον φίλο της, Τιμοτέ Σαλαμέ, με τον οποίο χώρισε και τα βρήκε ξανά, σύμφωνα με την «Daily Mail», τι χάνει, αφού δεν έχουν εμφανιστεί μαζί εδώ και έξι εβδομάδες.

Η τελευταία φορά που τους είδαν μαζί ήταν στις 8 Οκτωβρίου, όταν παρακολουθούσαν τον τέταρτο αγώνα μεταξύ των Yankees και των Toronto Blue Jays, στο Yankee Stadium της Νέας Υόρκης.

Και οι δύο ήταν απασχολημένοι. Το καλοκαίρι, ο κινηματογραφικός σταρ πέρασε τον χρόνο του στη Βουδαπέστη, όπου γυρίζει την ταινία «Dune: Part Three», ενώ η Κάιλι Τζένερ εργάστηκε στις νέες συλλογές της Khy. Τα διεθνή μέσα αναφέρουν ότι η μητέρα δύο παιδιών «ταξιδεύει κρυφά για να τον δει όποτε μπορεί».

Μια πηγή αποκάλυψε: «Τον βοηθάει όσο μπορεί, του δίνει χώρο για να δουλέψει και έχει το ιδιωτικό της τζετ σε ετοιμότητα, σε περίπτωση που χρειαστεί να πάει κάπου γρήγορα». Το ζευγάρι συνδέθηκε για πρώτη φορά ρομαντικά τον Απρίλιο του 2023. Τελικά, επιβεβαίωσαν τη σχέση τους τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, όταν εθεάθησαν μαζί σε μία από τις συναυλίες της Beyonce, στο «Renaissance World Tour».

Πηγή: skai.gr

