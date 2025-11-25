Νικόλ Κίντμαν: «Αντέχω», απάντησε για το διαζύγιό της με τον Κιθ Έρμπαν

Η Νικόλ Κίντμαν αποκάλυψε πώς είναι μετά την αίτηση διαζυγίου από τον Κιθ Έρμπαν. Η 58χρονη ηθοποιός του «Baby Girl» πήρε συνέντευξη από την Αριάνα Γκράντε για το περιοδικό «Interview», αλλά η συζήτηση ξεκίνησε με την 32χρονη ποπ σταρ να ρωτάει την ηθοποιό: «Πώς είσαι;». «Αντέχω», απάντησε η σταρ του κινηματογράφου.

Στη συνέντευξη, που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2025, θυμήθηκε επίσης ότι ένιωθε «ασφαλής» και «προστατευμένη» κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της συνέχειας της ταινίας «Practical Magic», πριν γίνει γνωστή η είδηση του χωρισμού του ζευγαριού.

«Η Μπούλοκ και εγώ, και μετά η Τζόι Κινγκ και η Μέιζι Γουίλιαμς, είχαμε απίστευτη ‘’χημεία’’», σχολίασε η διάσημη ηθοποιός για την επερχόμενη ταινία, σημειώνοντας ότι η εργασία μπορεί μερικές φορές να σε εξαντλεί συναισθηματικά.

Και πρόσθεσε: «Αλλά έχω τόσο ισχυρή σχέση με όλες αυτές τις γυναίκες, που ένιωθα προστατευμένη και αγαπημένη. Ήταν απλά πολύ, πολύ ασφαλές». Επίσης, εξέφρασε τον θαυμασμό της για το γεγονός ότι μπόρεσε να συνεργαστεί με τη Σάντρα στη συνέχεια της ταινίας «Practical Magic», σχεδόν, τρεις δεκαετίες αργότερα.

Ο χωρισμός της Νικόλ και του Κιθ συγκλόνισε τους θαυμαστές τους αυτό το φθινόπωρο. Και η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός φέρεται να φοβόταν την αντίδραση του κοινού εδώ και μήνες. Για σχεδόν δεκαεννέα χρόνια, έμοιαζαν αχώριστοι. Δύο ψυχές που πορεύονταν δίπλα-δίπλα μέσα στο φως, κόντρα στις αποστάσεις, στις καριέρες, στις απαιτήσεις της δημοσιότητας.

«Ήταν αγχωμένη, επειδή ήξερε ότι ο χωρισμός θα γινόταν τελικά δημόσιος και το φοβόταν», είπε μια πηγή στο «People» στις αρχές Οκτωβρίου. «Αλλά είναι εκπληκτικά ψύχραιμη και ήρεμη. Τώρα που έχει γίνει γνωστό, επικεντρώνεται μόνο στο μέλλον και στις κόρες της».

Ο χωρισμός της ηθοποιού και του μουσικού επιβεβαιώθηκε από την «Daily Mail» στις 29 Σεπτεμβρίου και η Νικόλ Κίντμαν υπέβαλε αίτηση διαζυγίου στις 30 Σεπτεμβρίου, επικαλούμενη ασυμβίβαστες διαφορές.

Πηγές κοντά στο ζευγάρι αναφέρουν πως η Κίντμαν προσπάθησε να κρατήσει ζωντανό τον δεσμό, όμως ο Κιθ είχε ήδη αρχίσει να απομακρύνεται. Οι συνεχείς περιοδείες του, η μοναξιά του δρόμου και ο διαφορετικός ρυθμός ζωής τους, φαίνεται πως δημιούργησαν ένα χάσμα που κανείς δεν κατάφερε να γεφυρώσει. «Η ζωή στον δρόμο είναι μοναχική και μερικές φορές δυσβάσταχτη», είχε δηλώσει ο Έρμπαν λίγο πριν από την είδηση του χωρισμού.

