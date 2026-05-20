Κορμάρα η Κάιλι Τζένερ: Τα σέξι φορέματά της και το βαθύ ντεκολτέ που βγάζει μάτι…

Η Κάιλι Τζένερ παρουσίασε μερικά από τα πιο εντυπωσιακά κομμάτια της νέας συλλογής της KHY. Η 28χρονη επιχειρηματίας και τηλεπερσόνα πόζαρε για μια σειρά από φωτογραφίες που «ανέβασε» στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, φορώντας δημιουργίες με γυαλιστερή, vinyl όψη και άκρως θηλυκή γραμμή.

Σε ένα από τα πιο αποκαλυπτικά looks, η Κάιλι Τζένερ εμφανίζεται με εφαρμοστό μαύρο φόρεμα με βαθύ ντεκολτέ, το οποίο αναδείκνυε τη σιλουέτα της. Το συνδύασε με μαύρα ψηλοτάκουνα mules, ενώ είχε τα μαλλιά της πιασμένα σε αυστηρό κότσο. Η ίδια παρουσίασε και μια λευκή εκδοχή του look, αυτή τη φορά σε σετ με τοπ και φούστα.

Η νέα καμπάνια δεν ήταν η μόνη εμφάνιση της Κάιλι που σχολιάστηκε αυτή την εβδομάδα. Λίγες ημέρες νωρίτερα, είχε ανεβάσει μια σειρά από σέξι φωτογραφίες δίπλα σε μια κόκκινη Ferrari 488 GTB, φορώντας ένα μαύρο catsuit με βαθύ ντεκολτέ που τόνιζε τις καμπύλες και τη μέση της.

Η σύντροφος του Τιμοτέ Σαλαμέ πόζαρε μέσα και γύρω από το πολυτελές αυτοκίνητο, με μία από τις λήψεις να τη δείχνει να έχει τα πόδια της παιχνιδιάρικα έξω από το όχημα. Η ίδια έγραψε στην ανάρτησή της: «Ήταν μια χαριτωμένη...μικρή μέρα».

Πηγή: skai.gr

