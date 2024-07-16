Ο Τζόνι Ντεπ είναι ερωτευμένος με το μοντέλο από τη Ρωσία, Γιούλια Βλάσοβα. Ο ηθοποιός των «Πειρατών της Καραϊβικής» προχώρησε σε ένα νέο ειδύλλιο, δύο χρόνια μετά τη δικαστική διαμάχη με την Άμπερ Χερντ, όπως αποκαλύπτει η «Daily Mail».

Ο σταρ του Χόλιγουντ βγαίνει τώρα με την 28χρονη Ρωσίδα αισθητικό και μοντέλο, Γιούλια Βλάσοβα, η οποία έχει εμφανιστεί αρκετές φορές στο πλάι του ηθοποιού τα τελευταία χρόνια, μετά τη γνωριμία τους το 2021. Άνθρωποι κοντά στον Ντεπ επιβεβαίωσαν ότι η σχέση είναι «περιστασιακή» και ότι το ζευγάρι συναντάται «εδώ κι εκεί» τα τελευταία δύο χρόνια. Οι δυο τους εθεάθησαν μαζί την περασμένη Πέμπτη, να δείχνουν άνετα ο ένας με τον άλλο, έξω από το ελικοδρόμιο του Λονδίνου.

Johnny Depp's new girlfriend REVEALED: Actor dating 28-year-old Russian beautician and model Yulia Vlasova - two years after Amber Heard defamation trial https://t.co/krf6sUyhVT pic.twitter.com/JxAJT2Fdee — Daily Mail Online (@MailOnline) July 15, 2024

Η Βλάσοβα εδρεύει στην Πράγα, όπου είναι ιδιοκτήτρια ενός στούντιο μακιγιάζ, και συνάντησε για πρώτη φορά τον ηθοποιό στο 55ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Κάρλοβι Βάρι τον Αύγουστο του 2021, σύμφωνα με πηγές.

Αργότερα εθεάθη να κάνει παρέα με τον Ντεπ στη συναυλία του φίλου του, αείμνηστου μουσικού Τζεφ Μπεκ στην Πράγα τον Ιούλιο του 2022, μόλις λίγους μήνες αφότου κέρδισε την υπόθεση της συκοφαντικής δυσφήμισης με την Άμπερ Χερντ και έκανε περιοδεία στην Ευρώπη.

Οι αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υποδηλώνουν ότι η ξανθιά καλλονή ξοδεύει πολύ από τον χρόνο της στο Ηνωμένο Βασίλειο – όπου ο Ντεπ βρίσκεται μετά από την περιβόητη δικαστική του μάχη και το διαζύγιο. Αυτή τη στιγμή ζει στο Λονδίνο, όπου είναι απασχολημένος με νέες ταινίες και κάνει περιοδεία με το συγκρότημά του.

skai.gr

