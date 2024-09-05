Η Paris Hilton έλαμψε ως το πρόσωπο της τελευταίας καμπάνιας του Agent Provocateur. Η 43χρονη κληρονόμος πρωταγωνιστεί στη συλλογή φθινόπωρο/χειμώνας 2024 της μάρκας, κάνοντας μια σειρά από σέξι εμφανίσεις της εταιρείας εσωρούχων.

Στη φωτογράφιση, που επιμελήθηκε ο γνωστός φωτογράφος Greg Williams, η Hilton «ανέβασε» τη θερμοκρασία στα ύψη, καθώς πόζαρε δίπλα στο τζάκι και όχι μόνο.

Καθώς καθόταν στη θέση του οδηγού ενός vintage αυτοκινήτου, η Paris -η οποία σύντομα θα κυκλοφορήσει το δεύτερο στούντιο άλμπουμ της- φόρεσε ένα σέξι δαντελένιο σουτιέν με ασορτί εσώρουχα και καλτσοδέτες, μαζί με ένα κολιέ choker με μαργαριτάρια που έφερε τα αρχικά της μάρκας.

«Είναι ο απόλυτος φόρος τιμής στην εικονική θηλυκότητα», δήλωσε η Paris για τη νέα καμπάνια. «Η AP πάντα ενσάρκωνε την ενδυνάμωση και την κομψότητα για μένα και το να συμμετάσχω μαζί τους σε αυτόν τον εορτασμό της κληρονομιάς είναι τιμή».

«Για μένα είναι σέξι, τολμηρή και προκλητική», δήλωσε η Sarah Shotton, creative director της εταιρείας. «Είμαι μεγάλη θαυμάστρια της Πάρις. Της έφτιαξα μερικά εσώρουχα γάμου και ένα ειδικό κιμονό για εκείνη. Είναι ένα πραγματικό κορίτσι της AP».

