Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Γιάννης Αντετοκούμπο: Η πρώτη ανάρτηση μετά τον γάμο με τη βέρα στο χέρι και…Παντελίδη

Φουλ ερωτευμένος ο διάσημος παίκτης με τη γυναίκα του και μητέρα των παιδιών του

Γιάννης Αντετοκούμπο: Η πρώτη ανάρτηση μετά τον γάμο με τη βέρα στο χέρι και…Παντελίδη

Ο τριήμερος εορτασμός του γάμου του Γιάννη Αντετοκούμπο και της Μαράια Ριντλσπρίγκερ ολοκληρώθηκαν και πλέον το ζευγάρι είναι επίσημα παντρεμένο.

Το ζευγάρι πραγματοποίησε διπλή τελετή την Κυριακή 1η Σεπτεμβρίου σε παραλία του Costa Navarino καθώς ο Γιάννης είναι ορθόδοξος και η Μαράια καθολική. Γύρω στις 11:00 η τελετή είχε ολοκληρωθεί και ακολούθησε μεγαλειώδης δεξίωση με υψηλούς προσκεκλημένους από Ελλάδα και Αμερική.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Γιάννης Αντετοκούνμπο Μαράια Ριντλσπρίγκερ γάμος WomenOnly
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
65 0 Bookmark