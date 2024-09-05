Γιάννης Αντετοκούμπο: Η πρώτη ανάρτηση μετά τον γάμο με τη βέρα στο χέρι και…Παντελίδη

Ο τριήμερος εορτασμός του γάμου του Γιάννη Αντετοκούμπο και της Μαράια Ριντλσπρίγκερ ολοκληρώθηκαν και πλέον το ζευγάρι είναι επίσημα παντρεμένο.

Το ζευγάρι πραγματοποίησε διπλή τελετή την Κυριακή 1η Σεπτεμβρίου σε παραλία του Costa Navarino καθώς ο Γιάννης είναι ορθόδοξος και η Μαράια καθολική. Γύρω στις 11:00 η τελετή είχε ολοκληρωθεί και ακολούθησε μεγαλειώδης δεξίωση με υψηλούς προσκεκλημένους από Ελλάδα και Αμερική.

