Η Κολομβιανή τραγουδίστρια, Σακίρα, δημοσίευσε μια εκτενή και καυστική επιστολή, με την οποία παραθέτει τη δική της εκδοχή των γεγονότων σχετικά με τη δικαστική διαμάχη που έχει δώσει τα τελευταία χρόνια με την ισπανική φορολογική υπηρεσία.

Η καλλιτέχνιδα κατηγορεί την υπηρεσία ότι παραποίησε στοιχεία για τη φορολογική της κατοικία, ότι ενήργησε με «υποβόσκουσες σεξιστικές προκαταλήψεις» και ότι προσπάθησε να την «κάψει» σε δημόσια θέα. Σύμφωνα με την ίδια, η υπηρεσία ενδιαφερόταν περισσότερο να προσφέρει «τροφή» στα ΜΜΕ παρά να ακούσει τα επιχειρήματά της, όπως αναφέρει στην επιστολή της που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2024 στην ισπανική εφημερίδα «El Mundo».

Το 2023, η Σακίρα εξέπληξε τους θαυμαστές της -και όχι μόνο- όταν κατηγορήθηκε για ένα φορολογικό αδίκημα που σχετίζεται με τη διαμονή της στην Ισπανία, μεταξύ 2012 και 2014, το οποίο την οδήγησε στην καταβολή προστίμου άνω των 7 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, στην επιστολή της, η τραγουδίστρια επιμένει ότι ανέλαβε αυτή την ευθύνη «όχι από δειλία ή ενοχή», αλλά για να προστατεύσει τα παιδιά της και να τα γλιτώσει από την ταλαιπωρία μιας παρατεταμένης δικαστικής διαδικασίας κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας. Οι δικηγόροι της τραγουδίστριας δήλωσαν στη δίκη ότι η πελάτισσά τους ήταν φορολογικός κάτοικος στις Μπαχάμες - οι οποίες έχασαν φέτος το καθεστώς φορολογικού παραδείσου - από το 2004, κάτι που η εισαγγελία διέψευσε, λέγοντας ότι ήταν εγκατεστημένη στην Ισπανία από το 2011.

Η Σακίρα ξεκινά την ιστορία της υπενθυμίζοντας πως το 2023 ζούσε κάτω από έντονη πίεση των μέσων ενημέρωσης, με τις κάμερες να την ακολουθούν σε κάθε της βήμα, πρόθυμες να καταγράψουν κάθε σημάδι αδυναμίας ή προσωπικής κατάρρευσης. Εξηγεί ότι η δίκη στα μέσα ενημέρωσης γύρω από το διαζύγιό της με τον τότε ποδοσφαιριστή της Μπαρτσελόνα, Ζεράρ Πικέ, και τις κατηγορίες για φόρους ήταν ένα πολύ δελεαστικό θέαμα για τον Τύπο και για ορισμένους κρατικούς θεσμούς, οι οποίοι έδειχναν να ενδιαφέρονται περισσότερο να την εκθέσουν δημοσίως παρά να εγγυηθούν μια δίκαιη διαδικασία.

Υπό αυτή την έννοια, η τραγουδίστρια ισχυρίζεται ότι η υπηρεσία δημιούργησε μια στρεβλή εικόνα για την ίδια, παρουσιάζοντάς την ως μια καλλιτέχνιδα, η οποία προσπαθούσε να αποφύγει τις φορολογικές της υποχρεώσεις.

Ένα από τα κεντρικά σημεία της επιστολής είναι η κριτική της Σακίρα στην προσέγγιση της Φορολογικής Υπηρεσίας, η οποία, όπως λέει, εκμεταλλεύτηκε και χρησιμοποίησε σκόπιμα την επιθυμία της να διατηρήσει τη σχέση της με τον Πικέ, ο οποίος ζούσε στην Ισπανία για επαγγελματικούς λόγους.

Σύμφωνα με την τραγουδίστρια, οι επισκέψεις της στην Ισπανία εκείνα τα χρόνια δεν συνεπάγονταν πρόθεση μόνιμης εγκατάστασης, αλλά είχαν ως κίνητρο τη ρομαντική της σχέση, και τονίζει ότι αυτό δημιούργησε «πολλές επιπλοκές» στην επαγγελματική της σταδιοδρομία. «Από την αρχή ήξερα ότι η κατασκευασμένη ιστορία της εφορίας μπέρδευε και χειραγωγούσε δύο εντελώς διαφορετικές προθέσεις: Η μία ήταν η επιθυμία εγκατάστασης σε μια χώρα και η άλλη, πολύ διαφορετική, ήταν η επιθυμία να ευδοκιμήσει μια σχέση σε αυτή τη χώρα. ‘’Συγχώνευσαν’’ αυτά τα δύο, για να με μετατρέψουν σε φορολογικό κάτοικο από το 2011 και να δημιουργήσουν υποχρεώσεις που δεν υπήρχαν», εξηγεί.

Το 2018, η εφορία κατηγόρησε την τραγουδίστρια για φοροδιαφυγή, θεωρώντας ότι μεταξύ 2012 και 2014 διέμενε στην Ισπανία και ως εκ τούτου θα έπρεπε να έχει πληρώσει φόρους. Το υπουργείο Οικονομικών ισχυρίστηκε ότι κατά τη διάρκεια αυτών των τεσσάρων ετών θα έπρεπε να έχει καταβάλει φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, με αποτέλεσμα να της απαγγελθεί κατηγορία για απάτη ύψους 14,5 εκατ. ευρώ. Η Σακίρα δέχθηκε πρόστιμο ύψους 7,3 εκατ. ευρώ και έτσι απέφυγε τη φυλάκιση.

Η Σακίρα όχι μόνο υπερασπίζεται τον εαυτό της στην επιστολή της, αλλά και προβληματίζεται για τον προσωπικό και οικονομικό αντίκτυπο που είχε αυτή η διαδικασία στη ζωή της. Ισχυρίζεται ότι η «ισπανική δεκαετία» της, η οποία συνέπεσε με τη σχέση της με τον Πικέ, ήταν μια «οικονομικά χαμένη δεκαετία». Παρά το γεγονός ότι έδωσε 120 συναυλίες σε 90 πόλεις σε όλο τον κόσμο, η ίδια αναφέρει ότι όλα τα έσοδα που προέκυψαν εκείνη την περίοδο πήγαν στο ισπανικό κράτος.

Η καλλιτέχνιδα θεωρεί ότι η συμφωνία που υπέγραψε το 2023 ήταν μια δύσκολη απόφαση, αλλά απαραίτητη για να προστατεύσει τα παιδιά της και να τους επιτρέψει να συνεχίσουν τη ζωή τους χωρίς το συνεχές βάρος των κατηγοριών στους ώμους τους. Για τη Σακίρα η συμφωνία αυτή δεν σήμαινε αποδοχή ενοχής, αλλά ένα μέτρο για τη διασφάλιση της ευημερίας της οικογένειάς της.



