Η Τζένιφερ Λόπεζ έκανε μια άκρως εντυπωσιακή εμφάνιση, στέλνοντας το μήνυμα ότι πλέον έχει προχωρήσει στη ζωή της και έχει κλείσει οριστικά το κεφάλαιο Μπεν Άφλεκ.

Η ανανεωμένη Λόπεζ ήταν παρούσα στο ντεμπούτο του Τζορτζ Κλούνεϊ στο Μπρόντγουεϊ, ενώ την είδαμε στο κόκκινο χαλί να φορά ένα άκρως αποκαλυπτικό μαύρο φόρεμα με μια κάπα.

Για την περίσταση, η Λόπεζ έδειξε στον πρώην σύζυγό της, Ben Affleck, τι του λείπει με την τολμηρή εμφάνισή της, την οποία συμπλήρωσε με ένα statement κολιέ και ένα μικροσκοπικό clutch. Αφού έκανε την κομψή είσοδό της στην εκδήλωση, η καλλιτέχνιδα έβγαλε την κάπα της, καθώς πόζαρε για τους φωτογράφους στο Winter Garden Theatre, στη Νέα Υόρκη.

Το «Good Night, and Good Luck» βασίζεται στην ομώνυμη ταινία του Clooney του 2005, την οποία είχε προηγουμένως γράψει, σκηνοθετήσει και πρωταγωνιστήσει. Εκτός από τη Lopez, το «παρών έδωσαν επίσης η Uma Thurman, η Kaia Gerber, η Cindy Crawford, ο Rande Gerber και η Gayle King.

Τον περασμένο μήνα, ο Μπεν Άφλεκ είχε μιλήσει στο περιοδικό «GQ» για το διαζύγιό του με την Τζένιφερ Λόπεζ. Επέμεινε ότι δεν υπήρξε «κανένα σκάνδαλο, καμία σαπουνόπερα, καμία ίντριγκα» όσον αφορά στον χωρισμό του από την πρώην αγαπημένη του. Ο σταρ εξήγησε επίσης τον λόγο που παρέμεινε σιωπηλός τόσο καιρό: «Και ο λόγος που δεν θέλω να το μοιραστώ είναι απλώς ντροπιαστικός, νιώθω ευάλωτος».

Μάλιστα, ο Μπεν Άφλεκ είχε κάνει μία ανασκόπηση της σχέσης τους και των διαφορετικών τρόπων με τους οποίους διαχειρίστηκαν τη ζωή υπό τα φώτα της δημοσιότητας. «Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που νομίζω ότι έχουν χειριστεί τη διασημότητα με μεγαλύτερη μαεστρία και πιο επιδέξια από εμένα, ανάμεσά τους και η Τζένιφερ. Όπως συμβαίνει στις σχέσεις, δεν έχεις πάντα την ίδια στάση απέναντι σε αυτά τα πράγματα».

Πηγή: skai.gr

