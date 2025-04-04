Kim Kardashian: Πόζαρε χωρίς εσώρουχα εν μέσω του «χωρισμού» του Kanye West από την Bianca

Η Κιμ Καρντάσιαν πόζαρε χωρίς εσώρουχα σε μία ανάρτηση που έκανε η ίδια στο Instagram. Η ιδρύτρια των SKIMS φορούσε ένα γούνινο τοπ γύρω από το στήθος της, αλλά, για το κάτω μέρος αποφάσισε να είναι πιο αέρινη… Γούστα είναι αυτά.

Οι θαυμαστές δεν φάνηκαν να δυσαρεστούνται με τη δημοσίευσή της, ίσως γι’ αυτό τον λόγο η ανάρτησή της έλαβε χιλιάδες «likes» μέσα σε λίγες ώρες. Η 44χρονη τηλεπερσόνα είχε τα μαλλιά της πιασμένα προς τα πίσω, ενώ είχε προσέξει πολύ και το μακιγιάζ της. Η ίδια πόζαρε μπροστά από τις μεγάλες ντουλάπες της που ήταν γεμάτες με ρούχα και παπούτσια.

Στην ανάρτησή της, η Κιμ Καρντάσιαν ανέφερε ότι ήταν απασχολημένη κάνοντας «πρόβες» για μια φωτογράφιση. Μπορεί να ήταν και ένα μήνυμα προς τον πρώην αγαπημένο της, Kanye West, ο οποίος χώρισε με την Bianca Censori. Κανείς δεν ξέρει τι έχει η Κιμ Καρντάσιαν στο μυαλό της. Τα επεισόδια μεταξύ του πρώην ζευγαριού τον τελευταίο καιρό είναι πολλά.

Το νέο τραγούδι του West -που διέρρευσε χθες- φαίνεται να επιβεβαιώνει ότι η νυν σύζυγός του, Bianca Censori, τον εγκατέλειψε λόγω των παραληρηματικών του tweets.

Ye confirms in a song named after Bianca Censori that she left him after trying to have him committed.



He says she had a panic attack due to his tweets. She took the Maybach and drove off — and he tracked her through the Maybach app. pic.twitter.com/MjzAzjahsw — Kurrco (@Kurrco) April 3, 2025

Στο τελευταίο του άλμπουμ, με τίτλο «WW3», ο ράπερ περιλαμβάνει ένα κομμάτι με τον τίτλο «BIANCA», στο οποίο ισχυρίζεται ότι η σύζυγός του υπέφερε από κρίσεις πανικού εξαιτίας των αναρτήσεων του.

Ο ράπερ του «Jesus Walks», ο οποίος μοιράζεται τέσσερα παιδιά με την Kim Kardashian, αποκάλυψε ότι συνειδητοποίησε ότι η Censori τον παράτησε, αφού εντόπισε τη θέση της μέσω της εφαρμογής Maybach. Από τα «πυρά» του West δεν ξέφυγε ούτε η οικογένεια της Censori, υποστηρίζοντας ότι οι αγαπημένοι της «θέλουν να με κλείσουν μέσα». Μάλιστα, ο ίδιος φτάνει στο σημείο να συγκρίνει τη σχέση του και της Censori με εκείνη του Sean «Diddy» Combs και της Cassie Ventura.

Πηγή: skai.gr

