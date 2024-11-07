H Τζένιφερ Λόπεζ σε συνέντευξή της στο «People» αποκάλυψε ότι μετρά αντίστροφα για τα Χριστούγεννα, τα οποία θα τα περάσει με την οικογένειά της. Μοιράστηκε επίσης τους στόχους της για τη νέα χρονιά, λέγοντας ότι σκοπεύει να κρατήσει μια αίσθηση ισορροπίας στη ζωή της.

«Ήταν μια αρκετά έντονη χρονιά για μένα και ανυπομονώ να περάσω χρόνο με τα παιδιά μου και την οικογένειά μου που έρχεται από την Ανατολική Ακτή» δήλωσε στο PEOPLE.

«Οι γιορτές είναι μια ξεχωριστή περίοδος για εμάς, από τότε που ήμουν κοριτσάκι. Και πραγματικά ανυπομονώ για αυτές τις στιγμές που είμαι με τις αδελφές μου, που χαλαρώνουμε, διασκεδάζουμε και δημιουργούμε νέες αναμνήσεις. Δεν καταφέρνουμε να συναντηθούμε όλο τον χρόνο, οπότε τότε είναι που προλαβαίνουμε να πούμε τι κάνει ο καθένας και πώς είναι η ζωή του. Είναι μια όμορφη στιγμή και την απολαμβάνω πραγματικά» συμπληρώνει.

Η Λατίνα σταρ ανυπομονεί για τη μαγεία αυτής της χαρούμενης περιόδου, υπογραμμίζοντας ότι λατρεύει τα στολίδια, τη ζεστή σοκολάτα τη μουσική και το φαγητό. «Είμαι από αυτούς που πραγματικά προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα παραμυθένιο σκηνικό για τα παιδιά μου με όλα αυτά τα στοιχεία», συνεχίζει.

Όσο για την νέα χρονιά η Λόπεζ ελπίζει σε «μια βαθύτερη σύνδεση με τον εαυτό της και με τον Θεό. «Φροντίζοντας να ισορροπούμε τον εαυτό μας, μπορούμε να είμαστε υπέροχοι για όλους όσους αγαπάμε», αναφέρει και καταλήγει: «Βάζω επίσης ως στόχο να ξεπεράσω τα όριά μου σε δημιουργικό επίπεδο και να δω πού θα με οδηγήσει αυτό, είτε μέσω της υποκριτικής, είτε της μουσικής, είτε της παραγωγής είτε της επέκτασης της σειράς καλλυντικών μου. Θέλω να συνεχίσω να προκαλώ τον εαυτό μου να εξελιχθεί και να δοκιμάζει νέα πράγματα, ενώ παράλληλα να είμαι πιστή στον εαυτό μου και σε αυτούς που αγαπώ».

