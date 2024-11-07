Λογαριασμός
George Clooney: Στο στόχαστρο των Δημοκρατικών – Δεν έπρεπε να απαιτήσει από τον Μπάιντεν να παραιτηθεί

«Μόλις μου πέρασε από το μυαλό, ότι δεν έχουμε αναγνωρίσει τον ρόλο του Τζορτζ Κλούνεϊ σε αυτή τη νίκη!», έγραψε ένας θαυμαστής του Τραμπ στα social media  

George Clooney

Συντετριμμένοι οι Δημοκρατικοί ψάχνουν να βρουν τι πήγε λάθος στην εκλογική αναμέτρηση και τη σαρωτική νίκη του Ντόναλντ Τραμπ. Στο στόχαστρο έχει βρεθεί ο διάσημος ηθοποιός, George Clooney, καθώς ήταν αυτός που απαίτησε από τον Τζο Μπάιντεν να παραιτηθεί και να αναλάβει η Κάμαλα Χάρις. 

Ο 63χρονος ηθοποιός είχε γράψει ένα άρθρο στους «New York Times» τον περασμένο Ιούλιο, όπου καλούσε τον Μπάιντεν, 81 ετών, να εγκαταλείψει την προεδρική του εκστρατεία, αναφέροντας, μεταξύ άλλων: «Δεν πρόκειται να κερδίσουμε τον Νοέμβριο με αυτόν τον πρόεδρο». Αργότερα, ο Clooney επαίνεσε τον Μπάιντεν για την «ανιδιοτέλειά» του όταν ανακοίνωσε ότι θα αποχωρήσει στις 21 Ιουλίου. Η Κάμαλα Χάρις δεν τα κατάφερε απέναντι στο «φαινόμενο»… Ντόναλντ Τραμπ. Ο μεγιστάνας εξασφάλισε άνετα την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο. 

George Clooney

Μια ομάδα βετεράνων, πολιτικών σχολιαστών, με την ονομασία «altNOAA», έγραψε στο X: «Κάποιος να μου φέρει τον Τζορτζ Κλούνεϊ. Πρέπει να κάνουμε μια... συζήτηση». Ο δημοσιογράφος Τζόσουα Χάρτλεϊ ανέβασε ένα στιγμιότυπο από το άρθρο του Κλούνεϊ και πρόσθεσε: «Ευχαριστώ Τζορτζ Κλούνεϊ». 

Ένας χρήστης του X σημείωσε: «Ο Τραμπ δεν πρέπει να ξεχάσει να ευχαριστήσει τις διασημότητες του Χόλιγουντ. Ειδικά τον Τζορτζ Κλούνεϊ». Ένας θαυμαστής του Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε επίσης στον ηθοποιό: «Μόλις μου πέρασε από το μυαλό, ότι δεν έχουμε αναγνωρίσει τον ρόλο του Τζορτζ Κλούνεϊ σε αυτή τη νίκη!». 
 

