Συντετριμμένοι οι Δημοκρατικοί ψάχνουν να βρουν τι πήγε λάθος στην εκλογική αναμέτρηση και τη σαρωτική νίκη του Ντόναλντ Τραμπ. Στο στόχαστρο έχει βρεθεί ο διάσημος ηθοποιός, George Clooney, καθώς ήταν αυτός που απαίτησε από τον Τζο Μπάιντεν να παραιτηθεί και να αναλάβει η Κάμαλα Χάρις.

Ο 63χρονος ηθοποιός είχε γράψει ένα άρθρο στους «New York Times» τον περασμένο Ιούλιο, όπου καλούσε τον Μπάιντεν, 81 ετών, να εγκαταλείψει την προεδρική του εκστρατεία, αναφέροντας, μεταξύ άλλων: «Δεν πρόκειται να κερδίσουμε τον Νοέμβριο με αυτόν τον πρόεδρο». Αργότερα, ο Clooney επαίνεσε τον Μπάιντεν για την «ανιδιοτέλειά» του όταν ανακοίνωσε ότι θα αποχωρήσει στις 21 Ιουλίου. Η Κάμαλα Χάρις δεν τα κατάφερε απέναντι στο «φαινόμενο»… Ντόναλντ Τραμπ. Ο μεγιστάνας εξασφάλισε άνετα την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.

Μια ομάδα βετεράνων, πολιτικών σχολιαστών, με την ονομασία «altNOAA», έγραψε στο X: «Κάποιος να μου φέρει τον Τζορτζ Κλούνεϊ. Πρέπει να κάνουμε μια... συζήτηση». Ο δημοσιογράφος Τζόσουα Χάρτλεϊ ανέβασε ένα στιγμιότυπο από το άρθρο του Κλούνεϊ και πρόσθεσε: «Ευχαριστώ Τζορτζ Κλούνεϊ».

Ένας χρήστης του X σημείωσε: «Ο Τραμπ δεν πρέπει να ξεχάσει να ευχαριστήσει τις διασημότητες του Χόλιγουντ. Ειδικά τον Τζορτζ Κλούνεϊ». Ένας θαυμαστής του Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε επίσης στον ηθοποιό: «Μόλις μου πέρασε από το μυαλό, ότι δεν έχουμε αναγνωρίσει τον ρόλο του Τζορτζ Κλούνεϊ σε αυτή τη νίκη!».



