Ο Ben Affleck και η Jennifer Lopez μπορεί να χώρισαν πριν από έξι μήνες, αλλά ο πρωταγωνιστής του «Gone Girl» αισθάνεται ότι δεν μπορεί να ξεφύγει από τη συγκεκριμένη συζήτηση. Το ζευγάρι χώρισε τον Αύγουστο, μετά από μήνες εικασιών ότι οι «Bennifer» παίρνουν διαζύγιο. Αν και το ζευγάρι προσπάθησε να τα ξαναβρεί, τελικά οι δυο τους δεν τα κατάφεραν.

Η 55χρονη Λόπεζ, σε πρόσφατη συνέντευξή της στο περιοδικό «Interview», παραδέχτηκε ότι της «στοίχισε» συναισθηματικά αυτός ο χωρισμός, τον οποίο χαρακτήρισε «οδυνηρό» και «τρομακτικό». Ωστόσο, ο 52χρονος Άφλεκ φέρεται να μην γνώριζε ότι η πρώην σύζυγός του θα μιλούσε για τον χωρισμό τους.

«Δεν τον προειδοποίησε ότι θα μιλούσε για τη σχέση τους, αλλά υπέθεσε ότι τελικά θα συνέβαινε. Είναι μέρος της ζωής του όπως και οτιδήποτε άλλο. Δεν πρόκειται ποτέ να ξεφύγει από αυτό», ανέφερε άνθρωπος από το περιβάλλον του ηθοποιού, σύμφωνα με τη «Daily Mail».

Και πρόσθεσε: «Οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν την απώλεια και τον χωρισμό με τον δικό τους τρόπο και αυτό κάνουν και οι δύο. Ο Μπεν θέλει να κρατήσει ορισμένα πράγματα για τον εαυτό του, ειδικά σημαντικές λεπτομέρειες για τη σχέση τους», τονίζει ο ίδιος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Λόπεζ στη συνέντευξή της δεν κατονόμασε τον Άφλεκ, ωστόσο φάνηκε να είναι ειλικρινής. Είπε ότι αυτή τη στιγμή δεν ψάχνει κανέναν αντικαταστάτη του, ενώ άφησε να εννοηθεί ότι ο πρώην της δεν «αγκάλιασε», ούτε αγάπησε τα ελαττώματά της.

«Κάποιος που σε αγαπάει πραγματικά θα σε βοηθήσει να θεραπεύσεις αυτά τα κομμάτια του εαυτού σου», εξήγησε. «Αυτό είναι που έμαθα για την αγάπη, ότι είναι ένα ασφαλές πράγμα. Με κάνεις να αισθάνομαι ασφαλής και όταν υπολείπομαι της δόξας, με καταλαβαίνεις και με βοηθάς να εξελιχθώ για να γίνω καλύτερη, γιατί έχεις τα όριά σου και εγώ έχω τα όριά μου».

Η Lopez και ο Affleck ήταν αρραβωνιασμένοι στις αρχές της δεκαετίας του 2000 πριν χωρίσουν, για να ξανασμίξουν -και αργότερα να παντρευτούν- τον Ιούλιο του 2022, πριν πραγματοποιήσουν άλλη μια τελετή ένα μήνα αργότερα.

Μιλώντας στο ντοκιμαντέρ της, «The Greatest Love Story Never Told», η Λόπεζ είχε πει: «Ο Μπεν και εγώ χωρίσαμε τρεις ημέρες πριν από τον γάμο μας και καταρρεύσαμε υπό την πίεση της δημοσιότητας».

Κατά τη διάρκεια της συμφιλίωσής τους, ο δύο φορές βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός παραδέχτηκε ότι δεν τον ενδιέφερε καθόλου να γίνει μέλος των λογαριασμών της συζύγου του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τον περασμένο Μάιο, σχεδόν, όλα τα διεθνή ΜΜΕ έκαναν λόγο για σοβαρά προβλήματα στη σχέση του ζευγαριού και τον Αύγουστο έγινε γνωστό πως οι δυο τους παίρνουν διαζύγιο.

