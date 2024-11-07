Η Billie Eilish είναι ανάμεσα στους καλλιτέχνες που αντιδρούν στην εκλογική νίκη του Ντόναλντ Τραμπ. Εν μέσω ανησυχιών σχετικά με το μέλλον των γυναικείων δικαιωμάτων, η 22χρονη Eilish, η οποία υποστήριξε δημοσίως την Κάμαλα Χάρις, ανέφερε σε δήλωσή της ότι «πρόκειται για έναν πόλεμο κατά των γυναικών».

Πολλοί διάσημοι αντέδρασαν μετά τη σαρωτική νίκη του Ντόναλντ Τραμπ, συμπεριλαμβανομένης της Ariana Grande, η οποία έγραψε στο Instagram: «Kρατώ το χέρι κάθε ανθρώπου που αισθάνεται τη βαρύτητα αυτού του αποτελέσματος σήμερα».

Η Cara Delevingne δημοσίευσε το εξής μήνυμα: «Η εκλογή Τραμπ είναι απογοητευτική, αλλά και απελευθερωτική. Θα κάνουμε κάθε μέρα -για τα επόμενα τέσσερα χρόνια- να είναι κόλαση για τους φασίστες, τους μισογύνηδες, τους φανατικούς και τους ψεύτες. Δεν είναι η ώρα να συρρικνωθούμε. Ούτε η ώρα να απελπιστούμε. Αυτή είναι η εποχή των κακοποιών μας. Κάντε τέχνη. Θα μάθουν ότι το πιο δύσκολο πράγμα για να κερδίσεις την εξουσία είναι να την κρατήσεις».

Η Jamie Lee Curtis ανέβασε έναν πίνακα με έναν αετό που κρατάει την αμερικανική σημαία. Η ίδια έγραψε: «Πολλοί θα πανηγυρίσουν, ενδεχομένως και να καμαρώσουν για τη νίκη τους. Πολλοί θα είναι λυπημένοι. Αυτό είναι το ίδιο αποτέλεσμα παρά το ποιος θα κερδίσει, γιατί έτσι είναι η Αμερική και η δημοκρατία. Πάντα έμοιαζε».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.