Η Μελάνια Τραμπ, η οποία για δεύτερη φορά θα περάσει το κατώφλι του Λευκού Οίκου ως Πρώτη Κυρία, είναι μια εντυπωσιακή γυναίκα. Εργαζόταν ως μοντέλο και η εμφάνισή της -αρχικά- ήταν αυτή που κέντρισε την προσοχή και το ενδιαφέρον του Ντόναλντ Τραμπ.

Γεννημένη Μελάνια Κνάους στη Σλοβενία, εγκατέλειψε τη χώρα της για το Μιλάνο και το Παρίσι επιθυμώντας να γίνει μοντέλο. Η καριέρα της την έφερε στις ΗΠΑ το 1996, συνάντησε τον Ντόναλντ Τραμπ δύο χρόνια αργότερα και τον παντρεύτηκε το 2005. Μαζί έχουν έναν γιο, τον Μπάρον. Η αμερικανική της περιπέτεια την έφερε στην πιο διάσημη προεδρική κατοικία παγκοσμίως, της επέτρεψε να έχει μια πλούσια ζωή μεταξύ του Πύργου του Τραμπ που βλέπει το Σέντραλ Παρκ και των επιβλητικών ακινήτων του συζύγου της στη Φλόριντα.

Έτσι, λοιπόν, και την ημέρα των εκλογών, η Μελάνια Τραμπ έκλεψε τις εντυπώσεις. Όταν η ίδια εμφανίστηκε με τον σύζυγό της σε εκλογικό τμήμα κοντά στο Μαρ-α-Λάγκο, φορώντας υπερμεγέθη γυαλιά ηλίου, οι χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έπιασαν δουλειά και διάφορες «ψεκασμένες» θεωρίες συνωμοσίας άρχισαν να κατακλύζουν τον κυβερνοχώρο. «Δεν είναι η Μελάνια αλλά σωσίας της», έγραφαν πολλοί.

Ωστόσο, η «Daily Mail» έλυσε…το μυστήριο. Επικοινώνησε με πλαστικούς χειρουργούς, οι οποίοι ανέφεραν ότι όντως η μέλλουσα Πρώτη Κυρία έδειχνε διαφορετική. Ο Dennis Schimpf, πλαστικός χειρουργός με έδρα τη Νότια Καρολίνα, δήλωσε ότι η κυρία Μελάνια Τραμπ «πιθανώς έχει ‘’πειράξει’’ το πρόσωπό της, αναμένοντας τη νίκη του συζύγου της και την επακόλουθη υπερέκθεσή της στα ΜΜΕ».

Σύμφωνα με τον Dr Thomas Barnes, πλαστικό χειρουργό στο Newport Beach της Καλιφόρνια, η κυρία Τραμπ «έδειχνε απλά κουρασμένη», πιθανότατα από την εξαντλητική προεκλογική εκστρατεία του συζύγου της.

Η Μελάνια Τραμπ έχει αρνηθεί σθεναρά ότι έχει κάνει οποιαδήποτε αισθητική επέμβαση και ότι έχει καταφύγει…στο νυστέρι, παρά τις ευρέως διαδεδομένες εικασίες περί του αντιθέτου. Ωστόσο, πλαστικοί χειρουργοί στο παρελθόν έχουν υποστηρίξει ότι πιθανότατα έχει υποβληθεί σε fillers στα μάγουλά της, botox σε διάφορα σημεία, πλαστική στη μύτη και έχει κάνει και λίφτινγκ στο πρόσωπό της.

Η Μελάνια Τραμπ ήταν, σχεδόν, «αόρατη» καθ’ όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου του συζύγου της, κάνοντας μια σπάνια εμφάνιση στη συγκέντρωση υποστηρικτών του εκλεγμένου Προέδρου στο Madison Square Garde. Συγκλόνισε το πλήθος του Μανχάταν όταν το όνομά της ακούστηκε και ανέβηκε στο βήμα λέγοντας: «Αγαπώ τη Νέα Υόρκη... Ήθελα να υποστηρίξω τον σύζυγό μου. Έτσι ήμουν εκεί γι' αυτόν και για όλους τους άλλους».

Ντυμένη με Dior, χαμογέλασε ευγενικά δίπλα στον σύζυγό της την ημέρα της σαρωτικής νίκης του, φορώντας και πάλι τα γυαλιά της.

Ο Dennis Schimpf έδωσε μια άλλη εξήγηση για την ασυνήθιστη απόφαση να φοράει τα γυαλιά ηλίου της σε εσωτερικούς χώρους. Είπε: «Θα μπορούσε να έχει κάνει κάποιο filler (γέμισμα των ρυτίδων σε πρόσωπο, λαιμό και μάτια) και για αύξηση του όγκου στα μάγουλα. Αυτό συχνά προκαλεί μώλωπες, οπότε είναι λογικό να φοράει γυαλιά ηλίου».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.