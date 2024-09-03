Ο Τζεφ Μπέζος εγκαινίασε ένα νέο «παιχνίδι». Ένα πανάκριβο ιδιωτικό τζετ αξίας 80 εκατ. δολαρίων! Και είναι πραγματικά ένα γρήγορο «εργαλείο».

Jeff Bezos' brand new Gulfstream G700 parked just across the tarmac from us at Van Nuys Airport today. The $80-million jet can travel at Mach 0.935 making it the fastest jet in Gulfstream's lineup. #G700 #Gulfstream #avgeek pic.twitter.com/u9F5FQmWqE September 2, 2024

Μέσα από μια καριέρα με αρκετά λάθη και απίστευτα σκαμπανεβάσματα, ο Τζεφ Μπέζος θεωρείται σήμερα ένας από τους πιο πλούσιος ανθρώπους. Ο Τζέφρι Πρέστον Γιόργκενσεν γεννήθηκε στις 19 Ιανουαρίου του 1964. Το επώνυμο Μπέζος το πήρε από το δεύτερο σύζυγο της μητέρας τους, τον Κουβανό Μιγκέλ Μπέζος.

Μέχρι το 2015 ο Τζεφ δεν γνώριζε την ύπαρξη του βιολογικού του πατέρα. Μετά τις σπουδές του στο Πρίνστον βρήκε καταφύγιο στη Wall Street γιατί το «μηχανικός», μάλλον, δεν τον τραβούσε ως επάγγελμα.

Κάποια στιγμή, σε ένα ταξίδι από το Σιάτλ στη Νέα Υόρκη, σκέφτηκε την ιδέα της Amazon, έγραψε τους άξονες του σχεδίου του εν πτήσει, και δανείστηκε από τους γονείς του για να υλοποιήσει το όνειρό του και να ιδρύσει μια εταιρεία που θα πουλούσε βιβλία μέσω διαδικτύου. Σε όλη την πορεία του, καθώς διαμόρφωνε την Amazon σε μια από τις πιο πολύτιμες εταιρείες του σημερινού κόσμου, ο Τζεφ Μπέζος καθιέρωσε τη φήμη του ως ένας πανέξυπνος, αλλά μυστηριώδης και ψυχρός τιτάνας.

To νέο απόκτημα του ιδρυτή της Amazon εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο Van Nuys, στο Λος Άντζελες. Ο Τζεφ Μπέζος και η αρραβωνιαστικιά του, Lauren Sanchez, βρίσκονταν στο Λος Άντζελες για ένα διπλό ραντεβού με την Kris Jenner και τον σύντροφό της, Corey Gamble. Παρεμπιπτόντως ... το διπλό ραντεβού πραγματοποιήθηκε στο Giorgio Baldi, στη Σάντα Μόνικα, αγαπημένο στέκι-ρεστοράν των celebrities.

Όσο για το νέο τζετ του Τζεφ Μπέζος, σύμφωνα με το ΤΜΖ, ο ίδιος το αγόρασε τον Ιούλιο και το συγκεκριμένο μοντέλο χαρακτηρίζεται ως ένα από τα μεγαλύτερα, ταχύτερα και πιο προηγμένα. Είναι αθόρυβο και διαθέτει πέντε χώρους: μία κύρια σουίτα με κρεβάτι, μπάνιο, τραπεζαρία, σαλόνι, ενώ υπάρχει και ένας χώρος ανάπαυσης για το πλήρωμα. O Τζεφ Μπέζος διαθέτει άλλα δύο ιδιωτικά τζετ, αλλά αυτό ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα.

Πηγή: skai.gr

