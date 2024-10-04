Η διάσημη ηθοποιός, Τζένιφερ Άνιστον, βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Jimmy Kimmel Live», με τον παρουσιαστή να της κάνει διάφορες χιουμοριστικές ερωτήσεις για τη ζωή της, μέσα από πράγματα που έχει δηλώσει η ίδια σε συνεντεύξεις της, αλλά και φήμες που έχουν κυκλοφορήσει για εκείνη.

«Είναι αλήθεια ότι την παραμονή των Χριστουγέννων η οικογένειά σου σε βάζει να χορέψεις τον χορό της κοιλιάς;», τη ρώτησε ο παρουσιαστής με εκείνη να του απαντά με χιούμορ: «Ναι, και όχι μόνο την παραμονή των Χριστουγέννων, οποιαδήποτε στιγμή», απάντησε η ηθοποιός.

Η Τζένιφερ Άνιστον έχει δηλώσει πολλές φορές δημόσια πως είναι υπερήφανη που έχει καταγωγή από την Ελλάδα. Ο πατέρας της, Τζον Άνιστον, είχε καταγωγή από τα Χανιά και ο νονός της ήταν ο Ελληνοαμερικανός ηθοποιός και τραγουδιστής, Τέλι Σαβάλας. Το ελληνικό της όνομα είναι Γενοβέφα-Ιωάννα Αναστασάκη.

Όσο για το παιδικό τραύμα, η Άνιστον εξήγησε: «Οι Έλληνες αγαπούν κάθε οικογενειακό δείπνο. Έχω ένα εσωτερικό τραύμα από το να πρέπει να παίξω και να χορέψω χορό της κοιλιάς μπροστά στις Ελληνίδες θείες μου, τους θείους και τις γιαγιάδες μου. Ζω ό,τι ζουν παιδιά που οι γονείς τους αναγκάζουν να παίξουν πιάνο ή να τραγουδήσουν μπροστά σε όλους. Αγχώνομαι πολύ όταν το κάνουν αυτό φίλοι μου στα παιδιά τους, γιατί έχω αυτό το τραύμα ότι πρέπει να χορέψω για τους Έλληνες συγγενείς μου», πρόσθεσε η ίδια.

Το αγαπημένο μας «Φιλαράκι» απάντησε και σε άλλες ερωτήσεις, όπως αν έχει βάλει στο πρόσωπό της σπέρμα σολομού για να έχει ένα «φρέσκο» και λαμπερό δέρμα, καθώς και σε μια φήμη που κυκλοφορούσε ότι έχει μια σακούλα με τις στάχτες της νεκρής ψυχοθεραπεύτριάς της… Και η ηθοποιός απάντησε σε όλα «ναι»!

