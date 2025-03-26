Ο δισεκατομμυριούχος και η σεξοβόμβα όρισαν επιτέλους ημερομηνία και πολλές πηγές αναφέρουν ότι ο γάμος της χρονιάς, όχι του αιώνα, θα είναι μια ρομαντική υπόθεση στη Βενετία στα τέλη Ιουνίου.

Το αφεντικό της Amazon, ο Jeff Bezos, συνήθιζε να φημίζεται για τη λιτότητά του. Αντάμειψε τον εαυτό του που έγινε δισεκατομμυριούχος το 1997, αφήνοντας την ταλαιπωρημένη Chevy του για ένα Honda Accord.

Ωστόσο, αυτό συνέβαινε όταν ήταν παντρεμένος με την απόφοιτη του Princeton, MacKenzie Scott. Τώρα έχουν χωρίσει και είναι με τη Λόρεν Σάντσεζ. Ο Τζεφ της εποχής Σάντσεζ είναι διαφορετικός. Το 2023, ο δεύτερος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο χάρισε στη σύντροφό του ένα διαμαντένιο δαχτυλίδι αξίας 2,5 εκατ. δολαρίων, το οποίο η ίδια περιέγραψε ως… «τεράστιο», που «λιποθύμησε» για μια στιγμή. Τώρα που υπάρχει και προγαμιαίο συμβόλαιο, το ζευγάρι είναι έτοιμο να παντρευτεί και μάλιστα ο γάμος τους να αφήσει εποχή.

Η νύφη αποκάλυψε ότι έχει ήδη επιλέξει το φόρεμά της, το οποίο πιστεύεται ότι θα είναι από τον Oscar de la Renta και φαίνεται ότι στην επιλογή της θα παίξει ρόλο και η σιδηρά κυρία της αμερικάνικης «Vogue», Anna Wintour.

Η Wintour πήρε τη Sanchez υπό την προστασία της, πριν από τον χορό του Met Gala πέρυσι, και για εκείνη την περίσταση είχε επιλεγεί και πάλι ο συγκεκριμένος οίκος μόδας. Μάλιστα, το φόρεμα τότε ήταν ελαφρώς πιο διακριτικό από το συνηθισμένο στυλ της Lauren. Δεν διέθετε, τουλάχιστον, ορατό σουτιέν, όπως το σύνολο Alexander McQueen για την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ.

Στους αναμενόμενους προσκεκλημένους που είναι φίλοι του γαμπρού περιλαμβάνονται ο πρόεδρος Τραμπ, ο κινηματογραφικός αστέρας Λεονάρντο Ντι Κάπριο, ο επίσης μεγιστάνας Μπιλ Γκέιτς και η Όπρα Γουίνφρεϊ. Η σχεδιάστρια μόδας Diane von Furstenberg και ο σύζυγός της, ο δισεκατομμυριούχος μεγιστάνας των μέσων ενημέρωσης Barry Diller, είναι επίσης πιθανοί προσκεκλημένοι. Στους φίλους της νύφης περιλαμβάνονται η Kim Kardashian και η μητέρα της Kris Jenner, η τραγουδίστρια Barbra Streisand, η βασίλισσα Ράνια της Ιορδανίας και, φυσικά, η Anna Wintour.

Θα είναι ένας γάμος που θα κάνει τον πολυτελή γάμο του George Clooney στην ιταλική πόλη το 2014 - με τη συμμετοχή της Cindy Crawford, του Matt Damon και της Emily Blunt - να μοιάζει με συγκέντρωση σε εκκλησιαστική αίθουσα πάνω από λουκάνικα.

Πολλά δημοσιεύματα στην Ιταλία αναφέρουν ότι το γιοτ «Koru» του Bezos, αξίας 500 εκατ. δολαρίων, μπορεί να είναι και ο τόπος του γάμου. Αν και φιλοξενεί 18 άτομα σε εννέα καμπίνες, εξακολουθεί να είναι το μεγαλύτερο ιστιοφόρο που έχει κατασκευαστεί ποτέ. Σε αυτό έκανε πρόταση γάμου ο Bezos στη Sanchez και το όνομά του σημαίνει «νέα ξεκινήματα».

Λόγω των κανονισμών που έχουν σχεδιαστεί για την προστασία της πόλης, ένα γιοτ αυτού του μεγέθους θα έπρεπε να αγκυροβολήσει γύρω από την περιοχή του Arsenale, η οποία δεν είναι το πιο όμορφο μέρος της πόλης. «Όλα τα χρήματα του κόσμου δεν μπορούν να αλλάξουν αυτούς τους κανονισμούς», όπως γράφουν τα τοπικά μέσα.

Αν ο γάμος δεν γίνει στο σκάφος, δύο από τα καλύτερα ξενοδοχεία της πόλης, το Gritti Palace και το επτάστερο Aman, είναι και τα δύο κλεισμένα από τις 26 έως τις 29 Ιουνίου. Το Aman είναι το μέρος όπου ο Clooney και η δικηγόρος σύζυγός του Amal αντάλλαξαν όρκους σε μια «ιδιωτική, συμβολική» τελετή, προτού αναχωρήσουν την επόμενη ημέρα για να υπογράψουν τα απαραίτητα έγγραφα σε μια πολιτική τελετή που πραγματοποιήθηκε από τον δήμαρχο στο δημαρχείο Ca' Farsetti του 14ου αιώνα.

Τα κορυφαία πολυτελή ξενοδοχεία της πόλης έχουν ήδη κλείσει θέσεις, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι ολόκληρος ο στόλος των θαλάσσιων ταξί θα είναι διαθέσιμος για να μεταφέρει τους επισκέπτες στα κανάλια.

«Η επιλογή της Βενετίας είναι κάτι περισσότερο από μια ρομαντική χειρονομία. Θυμίζει την ιστορία του ζευγαριού με την πόλη, την οποία επισκέπτονταν συχνά κατά τη διάρκεια της σχέσης τους. Ο γάμος είναι έτοιμος να αποτελέσει ένα καθοριστικό κοινωνικό γεγονός του 2025, όχι μόνο για το ζευγάρι αλλά και για την ίδια τη Βενετία», γράφουν πολλά τοπικά μέσα.

