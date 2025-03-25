Για το πολύκροτο διαζύγιό του με την Τζένιφερ Λόπεζ τον περασμένο Αύγουστο μίλησε ο Μπεν Αφλεκ, σπάζοντας ουσιαστικά την σιωπή του λίγους μήνες μετά τον χωρισμό του από την Λατίνα σταρ.

Μιλώντας στο βρετανικό GQ , ο διάσημος ηθοποιός αναφέρθηκε στην πολύ διαφορετική στάση τους απέναντι στη φήμη και την δημοσιότητα, ενώ επαίνεσε την «υπέροχη» πρώτη σύζυγό του, Τζένιφερ Γκάρνερ, για την στάση που κράτησε όλο αυτό το διάστημα.

Ο Αφλεκ δεν είχε μιλήσει καθόλου για το διαζύγιό τους την περίοδο που η είδηση ήταν πρωτοσέλιδο σε όλο τον πλανήτη, αλλά τώρα είπε ότι δεν υπήρξε «κανένα σκάνδαλο, καμία σαπουνόπερα, καμία ίντριγκα» που προκάλεσε τον χωρισμό του με την JLo. Όπως είπε ο σταρ, το διαζύγιο δεν ήταν ένα παιχνίδι ευθυνών, αλλά ο λόγος που δεν ήθελε να μιλήσει ήταν ότι ένιωθε «κάπως ευάλωτος, με ένα αίσθημα ντροπής».

Ο Αφλεκ είπε ότι αντιμετωπίζει την δημοσιότητα και τη φήμη με διαφορετικό τρόπο από ότι η Λόπεζ. «Η ιδιοσυγκρασία μου είναι να είμαι λίγο πιο συγκρατημένος και πιο εσωστρεφής από τη δική της. Όπως συμβαίνει στις σχέσεις, δεν έχουμε πάντα την ίδια στάση απέναντι σε αυτά τα πράγματα.

Ben Affleck admits Jennifer Lopez divorce was 'embarrassing' as he reflects on their VERY different attitudes to fame - and heaps praise on 'wonderful' first wife Jennifer Garner https://t.co/LPoMmIFblJ — Daily Mail Online (@MailOnline) March 25, 2025

Την περίοδο του διαζυγίου, ο σταρ είχε βρει παρηγοριά και υποστήριξη στην πρώην σύζυγό του και επίσης σταρ, Τζένιφερ Γκάρνερ, με την οποία έχουν και 3 παιδιά.

Το ζευγάρι παραμένει δεμένο από τότε που χώρισαν, το 2015.

Αανφερόμενος στη σχέση τους, και στις ρομαντικές φήμες επανασύνδεσης που κυκλοφόρησαν, ο Αφλεκ απάντησε: «Είμαι πραγματικά τυχερός που έχω έναν πολύ καλό συν-γονέα και σύντροφο, την Τζένιφερ Γκάρνερ, τη μαμά των παιδιών μου , η οποία είναι υπέροχη και συνεργαζόμαστε καλά».

Τρυφερές φωτογραφίες του Αφλεκ και της Γκάρνερ από κοινή τους έξοδο τον Μάρτιο πυροδότησαν τις φήμες επανασύνδεσης. Τότε, η Daily Mail έγραψε ότι η Γκάρνερ «φοβάται θανάσιμα μην ξαναερωτευτεί» τον ηθοποιό.

«Λατρεύει τον Μπεν, αλλά ανησυχεί ότι θα την συντρίψει ξανά», είπε πηγή στο περιβάλλον της ηθοποιού στην βρετανική ταμπλόιντ.

«Η Τζένιφερ εξακολουθεί να έχει προβλήματα εμπιστοσύνης με τον Άφλεκ, αφού αυτός κοιμήθηκε με την νταντά των παιδιών τους, πριν από μια δεκαετία» δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Τόσα πολλά θα μπορούσαν να πάνε στραβά αν επανενωθούν» δήλωσε.

Πηγή: skai.gr

