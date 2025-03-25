Στο ιδιωτικό θέρετρο Pearls of Long Bay στα τροπικά νησιά Turks and Caicos γιόρτασε τα 21α γενέθλιά της η σταρ του "Stranger Things".

Η Millie Bobby Brown μοιράστηκε στα social media φωτογραφίες από τις διακοπές της ποζάροντας με ένα μικροσκοπικό, λαμπερό μπικίνι καλυμμένο με ασημί παγιέτες.

Ωστόσο, αυτό που τράβηξε την προσοχή των θαυμαστών της ήταν ένα μικρό τατουάζ στο πάνω μέρος του μηρού της, το οποίο αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά.

Παρά τις προσπάθειες… αποκρυπτογράφησης και ζουμ στις φωτογραφίες, δυστυχώς τα γράμματα ήταν τόσο μικρά που (ακόμα) δεν αποκαλύφθηκε τι γράφει.



