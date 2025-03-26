Με έναν απολαυστικό τρόπο, η Γκουίνεθ Πάλτροου και η Μέγκαν Μαρκλ έβαλαν τέλος στις φήμες περί κόντρας μεταξύ τους. Το βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου οι δύο γυναίκες εμφανίζονται μαζί, απέδειξε ότι εικασίες περί κόντρας είναι «fake news».

Η 52χρονη Πάλτροου, ιδρύτρια και CEO της Goop, η οποία συχνά απαντά σε ερωτήσεις θαυμαστών της μέσω stories, αξιοποίησε ξανά την πλατφόρμα του Instagram για να απαντήσει σε έναν ακόλουθο που τη ρώτησε για τη σχέση της με τη 43χρονη Δούκισσα του Σάσεξ.

«Καταλαβαίνεις την κόντρα με τη Μέγκαν Μαρκλ που λένε ότι έχετε στα social media;», ρώτησε ένας θαυμαστής. «Δεν το καταλαβαίνω αυτό καθόλου, μα καθόλου», απάντησε η Πάλτροου μιλώντας στην κάμερα του κινητού της, ενώ βρισκόταν στην κουζίνα.

Η πρωταγωνίστρια του «Iron Man» γύρισε τότε προς… κάποιον που καθόταν εκτός πλάνου και ρώτησε: «Το καταλαβαίνεις εσύ αυτό;». Η κάμερα μετακινήθηκε και αποκάλυψε τη Μέγκαν Μαρκλ, η οποία καθόταν στο ίδιο τραπέζι και απολάμβανε ένα κομμάτι πίτα, δείχνοντας με μια κίνηση πως δεν είχε ιδέα για το θέμα της φημολογούμενης κόντρας.

Το σύντομο αυτό βίντεο ήρθε μετά τη συνέντευξη της Πάλτροου στο «Vanity Fair», όπου μίλησε για το αν θεωρεί το νέο brand της Μαρκλ, «As Ever», ότι την ανταγωνίζεται. «Μεγάλωσα με τη νοοτροπία ότι οι άλλες γυναίκες είναι φίλες, όχι αντίπαλοι», σημείωσε η διάσημη ηθοποιός, προσθέτοντας: «Πάντα υπάρχει αρκετός χώρος για όλους. Ο καθένας αξίζει μια ευκαιρία να δοκιμάσει ό,τι θέλει».

Παρά το γεγονός ότι ζουν στην ίδια γειτονιά, στο Montecito της Καλιφόρνια, η Πάλτροου τόνισε πως δεν γνωρίζει προσωπικά το ζευγάρι. «Δεν ξέρω την Μέγκαν και τον Χάρι», είπε στο «Vanity Fair». «Δηλαδή, έχω συναντήσει τη Μέγκαν, που φαίνεται πραγματικά υπέροχη, αλλά δεν τη γνωρίζω καθόλου. Ίσως προσπαθήσω να περάσω από την ασφάλειά τους και να τους δώσω μια πίτα».

Πηγή: skai.gr

