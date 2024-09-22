Οι θαυμαστές -και όχι μόνο- «κράζουν» την Τζάνετ Τζάκσον και την αποκαλούν «άσχετη», καθώς η καλλιτέχνιδα αμφισβήτησε την καταγωγή της Καμάλα Χάρις σε συνέντευξή της στην εφημερίδα «Guardian».

«Δεν είναι μαύρη. Αυτό άκουσα. Ότι είναι Ινδή», είπε η 58χρονη τραγουδίστρια. «Ο πατέρας της είναι λευκός. Αυτό μου είπαν. Δεν έχω παρακολουθήσει ειδήσεις εδώ και λίγες ημέρες. Μου είπαν ότι ανακάλυψαν ότι ο πατέρας της ήταν λευκός», πρόσθεσε η ίδια.

Janet Jackson slammed as ‘irrelevant’ and a ‘leech’ for questioning Kamala Harris’ race: ‘She’s not black’ https://t.co/SNeWhCM6Lm pic.twitter.com/OBwu8yJ6WN — Page Six (@PageSix) September 21, 2024

Η Κάμαλα είναι η κόρη της Σαϊάμαλα και του Ντόναλντ, μεταναστών από την Ινδία και την Τζαμάικα αντίστοιχα, που ήρθαν στην Αμερική ψάχνοντας μια καλύτερη ζωή. Το ζευγάρι χώρισε όταν εκείνη ήταν 6 ετών και έκτοτε η Κάμαλα με την αδελφή της έζησαν ιδιαίτερα δεμένες με τη μητέρα τους και ελάχιστα με τον πατέρα τους.

Οι θαυμαστές της τραγουδίστριας τρομοκρατήθηκαν από τις ψευδείς δηλώσεις της Τζάκσον και τη «σταύρωσαν» στο X, με έναν να γράφει: «Γι' αυτό είναι άσχετη και απομυζά την επιτυχία των αδελφών της».

Wdc this is why she’s irrelevant and leeching off of her brothers’ success — Tony (@bloodylikeabody) September 21, 2024

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Κάμαλα Χάρις ήταν η πρώτη γυναίκα γενική εισαγγελέας του Σαν Φρανσίσκο και στη συνέχεια η πρώτη μαύρη που διετέλεσε υπουργός Δικαιοσύνης της Καλιφόρνια. Γεννήθηκε στο Όκλαντ και μετά το διαζύγιο των γονιών της τη μεγάλωσε η μητέρα της, Σαϊάμαλα, ερευνήτρια για τον καρκίνο και ακτιβίστρια για τα πολιτικά δικαιώματα.

Πηγή: skai.gr

