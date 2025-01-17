ΗΠΑ: Βασίλισσα Ράνια - Η συνάντησή της με τη Μελάνια Τραμπ στη Φλόριντα

Η βασίλισσα Ράνια της Ιορδανίας το απόγευμα της Πέμπτης συναντήθηκε με την επερχόμενη Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ Μελάνια Τραμπ στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, κατά τη διάρκεια επίσκεψής της στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Κατά τη συνάντησή της με τη Μελάνια Τραμπ, συζήτησαν κυρίως θέματα που αφορούσαν την ευημερία των παιδιών και τη βελτίωση της εκπαίδευσής τους, σύμφωνα με την ανακοίνωση του γραφείου της βασίλισσας.

«Ήταν χαρά μου να συναντηθώ ξανά με την επερχόμενη Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ στη Φλόριντα χθες», έγραψε η βασίλισσα Ράνια σε ανάρτησή της στο Instagram.

Τη συνόδευσε με ένα κοινό τους στιγμιότυπο, όπου η βασίλισσα της Ιορδανίας επέλεξε ένα φόρεμα σε σκούρες αποχρώσεις της σχεδιάστριας Edeline Lee ενώ η Μελάνια Τραμπ, έδειχνε κομψή με ένα αμάνικο εκρού σύνολο.

Σημειώνεται ότι η συνάντηση είναι η τρίτη που πραγματοποιείται μεταξύ της βασίλισσας και της επερχόμενης Πρώτης Κυρίας, στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.