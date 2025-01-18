Λίγες ώρες μόνο πριν από την έναρξη της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς σειρήνες ήχασαν λίγο μετά τις 10 το πρωί του Σαββάτου στο κεντρικό Ισραήλ και την Ιερουσαλήμ μετά από βαλλιστικό πύραυλο που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη.

🔴 Rocket Alert [10:18:03] - 18 Alerts 🔴:



• Shfela (Lowlands) — Zeitan, Yagel, Ahisemech, Ben Shemen, Ramla, Ramla, Regional Council Gezer, Regional Council Hevel Modi'in Industrial Park, Ginaton, Nesher Industrial Zone (Ramla), Achiezer, Be'er Yacov, Kfar Chabad, Lod, Ben… pic.twitter.com/HzpplosvyP January 18, 2025

Ο πύραυλος αναχαιτίστηκε πριν περάσει στον εναέριο χώρο του Ισραήλ.

Η εκεχειρία μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας θα τεθεί σε ισχύ αύριο Κυριακή στις 08:30 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), όπως ανακοίνωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ στο Χ.

«Όπως συντονίστηκε από τα μέρη της συμφωνίας και τους μεσολαβητές, η κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας θα ξεκινήσει στις 8:30 π.μ. της Κυριακής, 19 Ιανουαρίου, τοπική ώρα στη Γάζα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Majed al-Ansari.

«Συμβουλεύουμε τους κατοίκους να λαμβάνουν προφυλάξεις, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να περιμένουν οδηγίες από επίσημες πηγές».

Η ακριβής ώρα έναρξης της εκεχειρίας ήταν ασαφής, αν και το Ισραήλ, του οποίου το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε νωρίτερα τη συμφωνία ανταλλαγής ομήρων και κρατουμένων, είχε πει ότι κανένας κρατούμενος δεν θα απελευθερωθεί πριν από τις 14:00 GMT.

