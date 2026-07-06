Η Βρετανία, η Ολλανδία, η Φινλανδία και η Πολωνία σημειώνουν «σημαντική πρόοδο» στον νέο Πολυμερή Μηχανισμό Άμυνας (MDM) και στοχεύουν τη σύστασή του έως το 2027, ανακοίνωσαν σήμερα οι χώρες αυτές σε κοινή δήλωσή τους.

Ο μηχανισμός MDM είναι μια τις αρκετές ανταγωνιστικές πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη διοχέτευση περισσότερων ιδιωτικών κεφαλαίων σε χώρες που επανεξοπλίζονται.

Η χρηματοδότηση της άμυνας αναμένεται να αποτελέσει κεντρικό θέμα στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ αυτή την εβδομάδα στην Άγκυρα.

«Έχουμε επωφεληθεί από την υποστήριξη μιας ευρύτερης ομάδας συμμάχων στην ανάπτυξη των τεχνικών λεπτομερειών αυτού του μοντέλου», δήλωσαν οι τέσσερις χώρες στην ανακοίνωσή τους.

Οι τέσσερις χώρες τόνισαν ότι θα εργαστούν για την επέκταση του συνασπισμού χωρών που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα και ότι θα προχωρήσουν στη νέα φάση ανάπτυξης του μηχανισμού με τις χώρες που δήλωσαν τη συμμετοχή τους το φθινόπωρο.

Άλλο ένα βασικό πρόγραμμα στον ολοένα και πιο απαιτητικό πεδίο πρωτοβουλιών χρηματοδότησης της άμυνας είναι η Τράπεζα Άμυνας, Ασφάλειας και Ανθεκτικότητας.

Ο Καναδάς σκοπεύει να ανακοινώσει γύρω στις 10 ιδρυτικές χώρες για την DSRB στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Το πολωνικό υπουργείο Οικονομικών δεν απάντησε αμέσως σε ερώτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με το εάν διεξάγει συνομιλίες για την ένταξή του στην DSRB.

Η Βρετανία έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να συμμετάσχει στη DSRB επιλέγοντας αντ' αυτού να συνεχίσει το πρόγραμμα MDM.

Πηγή: skai.gr

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