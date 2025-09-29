Η Τζένιφερ Λόπεζ για το διαζύγιό της με τον Μπεν Άφλεκ: Το καλύτερο πράγμα που μου συνέβη

Η Τζένιφερ Λόπεζ (Jennifer Lopez) μίλησε ανοιχτά για τη ζωή της μετά το διαζύγιο με τον Μπεν Άφλεκ. «Ήταν το καλύτερο πράγμα που μου συνέβη ποτέ», δήλωσε η ηθοποιός στην εκπομπή «Sunday Morning» του CBS News. «Δεν με άλλαξε», διευκρίνισε. «Με βοήθησε να ωριμάσω με έναν τρόπο που χρειαζόμουν για να μεγαλώσω και να συνειδητοποιήσω κάποια πράγματα».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η ίδια ανέφερε με αφοπλιστική ειλικρίνεια: «Είμαι διαφορετικός άνθρωπος τώρα από ότι ήμουν πέρυσι, πριν από ενάμιση χρόνο». Η καλλιτέχνις εξήγησε ότι τα γυρίσματα της επερχόμενης ταινίας της, «Kiss of the Spider Woman», αποτέλεσαν «καταφύγιο» για εκείνη κατά τη διάρκεια των καλύτερων και των χειρότερων στιγμών της.

Jennifer Lopez told Lee Cowan she’s often felt like an underdog in Hollywood, struggling at times to be taken seriously and frequently misunderstood in the public eye.



Still, she said she’s learned to stay grounded: “I grow, but I don’t change.” pic.twitter.com/BY1tuMfyvK — CBS Sunday Morning 🌞 (@CBSSunday) September 27, 2025

«Κάθε στιγμή στο πλατό και κάθε στιγμή που υποδυόμουν αυτόν τον ρόλο, ήμουν τόσο ευτυχισμένη», είπε, αποκαλύπτοντας ότι όταν επέστρεφε στο σπίτι δεν ένιωθε καλά, μέχρι που έμαθε να «συμφιλιώνεται» με ό,τι συνέβαινε στη ζωή της.

«Το ξεπερνάς», πρόσθεσε η Λόπεζ. Η σταρ του «Enough» μοιράστηκε επίσης ότι βρισκόταν σε «καλή φάση», λέγοντας ότι το περασμένο καλοκαίρι ήταν «πιθανώς το καλύτερο» που είχε ζήσει μέχρι τώρα. «Πέρασα πολύ καλά. Μπορώ να απολαμβάνω τα πράγματα περισσότερο... Δεν νιώθω πλέον μεγάλη πίεση».

Και κατέληξε: «Συνειδητοποίησα ότι η χαρά βρίσκεται στο να ζεις και να απολαμβάνεις τις στιγμές, να αγκαλιάζεις πραγματικά τη ζωή και όλα όσα σου προσφέρει».

Jennifer Lopez explains why Ben Affleck divorce was ‘the best thing that ever happened’ to her https://t.co/oTu4S7emyH pic.twitter.com/a6R6PVlpUy — New York Post (@nypost) September 28, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.