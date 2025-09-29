Λογαριασμός
Η Τζένιφερ Λόπεζ για το διαζύγιό της με τον Μπεν Άφλεκ: Το καλύτερο πράγμα που μου συνέβη

«Συνειδητοποίησα ότι η χαρά βρίσκεται στο να ζεις και να απολαμβάνεις τις στιγμές, να αγκαλιάζεις πραγματικά τη ζωή και όλα όσα σου προσφέρει», ανέφερε η καλλιτέχνις 

Η Τζένιφερ Λόπεζ

Η Τζένιφερ Λόπεζ (Jennifer Lopez) μίλησε ανοιχτά για τη ζωή της μετά το διαζύγιο με τον Μπεν Άφλεκ. «Ήταν το καλύτερο πράγμα που μου συνέβη ποτέ», δήλωσε η ηθοποιός στην εκπομπή «Sunday Morning» του CBS News. «Δεν με άλλαξε», διευκρίνισε. «Με βοήθησε να ωριμάσω με έναν τρόπο που χρειαζόμουν για να μεγαλώσω και να συνειδητοποιήσω κάποια πράγματα». 

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η ίδια ανέφερε με αφοπλιστική ειλικρίνεια: «Είμαι διαφορετικός άνθρωπος τώρα από ότι ήμουν πέρυσι, πριν από ενάμιση χρόνο». Η καλλιτέχνις εξήγησε ότι τα γυρίσματα της επερχόμενης ταινίας της, «Kiss of the Spider Woman», αποτέλεσαν «καταφύγιο» για εκείνη κατά τη διάρκεια των καλύτερων και των χειρότερων στιγμών της.

«Κάθε στιγμή στο πλατό και κάθε στιγμή που υποδυόμουν αυτόν τον ρόλο, ήμουν τόσο ευτυχισμένη», είπε, αποκαλύπτοντας ότι όταν επέστρεφε στο σπίτι δεν ένιωθε καλά, μέχρι που έμαθε να «συμφιλιώνεται» με ό,τι συνέβαινε στη ζωή της. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Το ξεπερνάς», πρόσθεσε η Λόπεζ. Η σταρ του «Enough» μοιράστηκε επίσης ότι βρισκόταν σε «καλή φάση», λέγοντας ότι το περασμένο καλοκαίρι ήταν «πιθανώς το καλύτερο» που είχε ζήσει μέχρι τώρα. «Πέρασα πολύ καλά. Μπορώ να απολαμβάνω τα πράγματα περισσότερο... Δεν νιώθω πλέον μεγάλη πίεση»

Και κατέληξε: «Συνειδητοποίησα ότι η χαρά βρίσκεται στο να ζεις και να απολαμβάνεις τις στιγμές, να αγκαλιάζεις πραγματικά τη ζωή και όλα όσα σου προσφέρει».

