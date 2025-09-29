Ο Ρίτσαρντ Γκιρ (Richard Gere) φαινόταν πιο ευτυχισμένος από ποτέ με τη σύζυγό του, Αλεχάντρα Σίλβα (Alejandra Silva), καθώς παρευρέθηκαν στην επίδειξη μόδας του Τζιόρτζιο Αρμάνι κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου.

Ο 75χρονος ηθοποιός του «Pretty Woman» έδειχνε κομψός, φορώντας ένα μαύρο σμόκιν, καθώς καθόταν στην πρώτη σειρά με την 42χρονη Αλεχάντρα. Η σύζυγός του ήταν, επίσης, εντυπωσιακή με ένα διαφανές, αστραφτερό ασημένιο φόρεμα και ένα ζευγάρι μυτερά τακούνια για την εκδήλωση. Συμπλήρωσε το λαμπερό σύνολο της με ένα ζευγάρι ασημένια κρεμαστά σκουλαρίκια και ένα διαμαντένιο βραχιόλι. Η εκδήλωση, στην οποία παρευρέθηκαν, επίσης, η Cate Blanchett, η Anna Wintour και η Eiza Gonzalez, ήταν αφιερωμένη στον διάσημο σχεδιαστή, ο οποίος απεβίωσε στις 4 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 91 ετών.

Front row at tonight's Giorgio Armani 50th anniversary show, actor Richard Gere at #mfw pic.twitter.com/m6BJbk37bq — SinnamonSCouture (@SinnamonCouture) September 28, 2025

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2018 και έχει δύο γιους. Ο ηθοποιός είναι επίσης πατέρας του Χόμερ, 25 ετών, από τον γάμο του με την πρώην σύζυγό του, Κάρι Λόουελ. Η Σίλβα έχει έναν ακόμη γιο, τον Άλμπερτ, 12 ετών, από προηγούμενη σχέση. Οι δυο πρόσφατα ανακοίνωσαν ότι σκοπεύουν να μετακομίσουν μαζί στην Ισπανία.

Σε συνέντευξή τους στο ισπανικό «Elle», το ζευγάρι είχε μιλήσει για τη συγκεκριμένη αλλαγή στη ζωή τους. «Η αλήθεια είναι ότι μας βλέπετε σε μια διαφορετική περίοδο στη ζωή μας. Είμαστε πιο ευτυχισμένοι από ποτέ», δήλωσε ο σταρ του Χόλιγουντ.

Richard Gere, 75, cosies up to his wife Alejandra Silva, 42, as they attend the Giorgio Armani show during Milan Fashion Week https://t.co/XaOqgdzVXE — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 28, 2025

Η Σίλβα πρόσθεσε με ενθουσιασμό: «Είμαστε σαν αδελφές ψυχές. Έχουμε τις ίδιες αξίες, βλέπουμε τον κόσμο με τον ίδιο τρόπο και από την πρώτη στιγμή νιώσαμε σαν να γνωριζόμασταν από καιρό. Και αυτό συμβαίνει μόνο μία φορά, αν συμβεί ποτέ».

Πηγή: skai.gr

