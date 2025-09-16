Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τζένιφερ Λόπεζ: Έγινε ξανθιά και οι θαυμαστές της την μπέρδεψαν με την Γκουέν Στεφάνι (φωτό)

Η ηθοποιός «ανέβασε» στο Instagram εικόνες αλά Μέριλιν Μονρόε για τον ρόλο της «Aurora» στην επερχόμενη μουσική ταινία-θρίλερ του Μπιλ Κόντον

Τζένιφερ Λόπεζ

Η Τζένιφερ Λόπεζ, μάλλον, μπέρδεψε τους θαυμαστές της με τη νέα της εμφάνιση, αφού αρκετοί την μπέρδεψαν με τη συνάδελφό της τραγουδίστρια, Γκουέν Στεφάνι, στις νέες φωτογραφίες που δημοσίευσε. Η καλλιτέχνιδα «ανέβασε» στο Instagram εικόνες αλά Μέριλιν Μονρόε για τον ρόλο της «Aurora» στην επερχόμενη μουσική ταινία-θρίλερ του Μπιλ Κόντον, «Το φιλί της γυναίκας αράχνης».

Τζένιφερ Λόπεζ

Η κομψή εμφάνιση της Λόπεζ ξεχώρισε, καθώς φορούσε ένα έντονο κόκκινο κραγιόν με ασορτί ακρυλικά νύχια. Συμπλήρωσε την εμφάνισή της με ουδέτερη σκιά ματιών και ρουζ. Η 56χρονη σταρ της ταινίας «Selena» φόρεσε, επίσης, μια ροζ ρόμπα και φωτογραφήθηκε μπροστά από έναν καθρέφτη, καθώς φαινόταν να προετοιμάζεται για μια σκηνή στην μπανιέρα.

Τζένιφερ Λόπεζ

«Το να μπω στον ρόλο της ''Aurora'' ήταν σαν να χόρευα στη χρυσή εποχή του κινηματογράφου... με όλη τη λάμψη, τη γοητεία και πολύ χορό», έγραψε η ίδια στην ανάρτησή της και πρόσθεσε: «Το να γυρίζω πίσω στον χρόνο δεν ήταν ποτέ τόσο διασκεδαστικό».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

Αρκετοί θαυμαστές εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους για την ταινία, η οποία θα κυκλοφορήσει στις 10 Οκτωβρίου, ενώ άλλοι δεν μπόρεσαν να μην συγκρίνουν τη Λόπεζ με την 55χρονη Γκουέν Στεφάνι. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Τζένιφερ Λόπεζ Jennifer Lopez
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
65 0 Bookmark