Η Τζένιφερ Λόπεζ, μάλλον, μπέρδεψε τους θαυμαστές της με τη νέα της εμφάνιση, αφού αρκετοί την μπέρδεψαν με τη συνάδελφό της τραγουδίστρια, Γκουέν Στεφάνι, στις νέες φωτογραφίες που δημοσίευσε. Η καλλιτέχνιδα «ανέβασε» στο Instagram εικόνες αλά Μέριλιν Μονρόε για τον ρόλο της «Aurora» στην επερχόμενη μουσική ταινία-θρίλερ του Μπιλ Κόντον, «Το φιλί της γυναίκας αράχνης».

Η κομψή εμφάνιση της Λόπεζ ξεχώρισε, καθώς φορούσε ένα έντονο κόκκινο κραγιόν με ασορτί ακρυλικά νύχια. Συμπλήρωσε την εμφάνισή της με ουδέτερη σκιά ματιών και ρουζ. Η 56χρονη σταρ της ταινίας «Selena» φόρεσε, επίσης, μια ροζ ρόμπα και φωτογραφήθηκε μπροστά από έναν καθρέφτη, καθώς φαινόταν να προετοιμάζεται για μια σκηνή στην μπανιέρα.

«Το να μπω στον ρόλο της ''Aurora'' ήταν σαν να χόρευα στη χρυσή εποχή του κινηματογράφου... με όλη τη λάμψη, τη γοητεία και πολύ χορό», έγραψε η ίδια στην ανάρτησή της και πρόσθεσε: «Το να γυρίζω πίσω στον χρόνο δεν ήταν ποτέ τόσο διασκεδαστικό».

Αρκετοί θαυμαστές εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους για την ταινία, η οποία θα κυκλοφορήσει στις 10 Οκτωβρίου, ενώ άλλοι δεν μπόρεσαν να μην συγκρίνουν τη Λόπεζ με την 55χρονη Γκουέν Στεφάνι.

