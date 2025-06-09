 Η Sofía Vergara τρέλανε στο Instagram με σέξι μαγιό και χωρίς τοπ

Καύσωνας επικρατεί και όχι μόνο από άποψη καιρού...

Η Sofía Vergara ανέβασε τη θερμοκρασία στα ύψη με μια τολμηρή φωτογραφία στο Instagram, όπου ποζάρει φορώντας μόνο στρινγκ μαγιό δίπλα στην πισίνα, ενώ έχει αφήσει το τοπ στην άκρη. Δίπλα της, φυσικά, το αντηλιακό που λάνσαρε αφού παραδέχτηκε ότι «τηγάνιζε» το δέρμα της με λάδι καρύδας και solarium στα νιάτα της.

«Ήρθε το καλοκαίρι!», έγραψε στα ισπανικά η 52χρονη σταρ του Modern Family, κλέβοντας την παράσταση. Η αποκαλυπτική ανάρτηση εντυπωσίασε χιλιάδες θαυμαστές, αλλά και τη Heidi Klum, που σχολίασε: «Έλα από εδώ... κάνω το ίδιο, ηλιοθεραπεία».

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Vergara καλωσορίζει το καλοκαίρι με καυτή φωτογράφιση. Το 2023 είχε δημοσιεύσει παρόμοιο στιγμιότυπο προωθώντας ξανά το Toty, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Εγώ είμαι του καλοκαιριού».

Η ίδια έχει δηλώσει στο People πως αγαπά τη φυσική ομορφιά και προτιμά το διακριτικό μακιγιάζ με λίγη μάσκαρα, eyeliner, κραγιόν και πάντα... αντηλιακό με χρώμα.

