Δανάη Παππά: Τρελός χορός και κέφι στα πανηγύρια στην Εύβοια

Εκτός Αθηνών περνάει το τριήμερο η Δανάη Παππά επιλέγοντας παραδοσιακή διασκέδαση με την παρέα της... Κι όταν λέμε παραδοσιακή το εννοούμε πλήρως... Καθώς το team απόλαυσε μεν τη θάλασσα και τα resort αλλά σάρωσε και τα τοπικά πανηγύρια.

Με σουβλάκια. φέτα, σαλάτα και ψωμί πάνω στη λαδόκολλα και τις πλαστικές καρέκλες και φυσικά τα κλασικά τραγούδια και τη μουσική του αυθεντικού πανηγυριού που όποιος έχει ζήσει ξέρει πως δεν σε αφήνει να μείνεις και πολύ καθιστός στη θέση σου. Ξεσηκώνεσαι...

Διαβάστε περισσότερα στο womenonly

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.