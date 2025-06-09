Έρρικα Πρεζεράκου: Ποζάρει με τη νεοφώτιστη ανιψιά της - Η υπαίθρια βάπτιση

Σε μια πολύ όμορφη βάπτιση βρέθηκε η Έρρικα Πρεζεράκου και μάλιστα εκτός Αθηνών και συγκεκριμένα στην ιδιαίτερη πατρίδα της, τη Μάνη και δη τη Δροσοπηγή Λακωνίας.

Η αντιπεριφερειάρχης Αττικής έδωσε το «παρών» στο Μυστήριο καθώς η νεοφώτιστη είναι ανιψιά της.

Μάλιστα η βάπτιση ήταν υπαίθρια καθώς η κολυμπήθρα στήθηκε εκτός ναού.

Η μικρή πήρε το όνομα Κατερίνα και δεν έκλαψε καθόλου όπως θα δείτε και στο βίντεο που ανέβασε η πανευτυχής θεία.

Ανέβασε όμως και μια φωτογραφία με την ανιψιά της που φαίνεται ότι είναι... ομορφόσογο καθώς και στιγμιότυπα από το γλέντι μετά τη βάπτιση.

Διαβάστε περισσότερα στο womenonly

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.