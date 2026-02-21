Η Shakira επιστρέφει στο Μεξικό με μια δωρεάν συναυλία την 1η Μαρτίου

Η Κολομβιανή ποπ σταρ Shakira θα εμφανιστεί στην πλατεία Zocalo της Πόλης του Μεξικού σε μια δωρεάν συναυλία το βράδυ της 1ης Μαρτίου, ανακοίνωσε η μουσικός σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση την Παρασκευή.

«Όμορφο Μεξικό! Θυμάσαι το 2007 που τραγούδησα για σένα στο Zocalo; Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι αυτό θα ξανασυμβεί», είπε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η μουσικός έκανε sold out σε περισσότερες από 12 συναυλίες στο Estadio GNP της Πόλης του Μεξικού κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας περιοδείας της "Las Mujeres Ya No Lloran" (Οι γυναίκες δεν κλαίνε πια), σπάζοντας ρεκόρ για τον συγκεκριμένο χώρο. Πωλήθηκαν περίπου 780.000 εισιτήρια, με 65.000 άτομα να παρακολουθούν κατά μέσο όρο, κάθε βράδυ τον Σεπτέμβριο.

«Μου έχεις δώσει τόσα πολλά και ελπίζω να μπορέσω να σου ανταποδώσω λίγη από την αγάπη που μου έχεις δείξει», έγραψε η Σακίρα στην ανάρτηση.

Το Zocalo έχει το μέγεθος περίπου οκτώ γηπέδων ποδοσφαίρου. Χρησιμοποιείται συχνά για να φιλοξενήσει δωρεάν συναυλίες μεγάλων καλλιτεχνών, όπως οι Justin Bieber, Rosalia και Los Fabulosos Cadillacs, η τελευταία από τις οποίες συγκέντρωσε περίπου 300.000 οπαδούς.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, επιλέχθηκε ως η φετινή headliner σε αυτό που έχει γίνει μια παραδοσιακή δημόσια συναυλία στην παραλία Κοπακαμπάνα του Ρίο ντε Τζανέιρο, μετά τη Lady Gaga το 2025 και τη Madonna το 2024.

Το τελευταίο της άλμπουμ, "Las Mujeres Ya No Lloran", έφτασε στο Νο. 1 των λατινοαμερικανικών άλμπουμ του Billboard και της χάρισε ένα βραβείο Grammy στις αρχές του περασμένου έτους. Η τραγουδίστρια έχει σχεδόν 80 εκατομμύρια μηνιαίους ακροατές στο Spotify.

Τον Μάιο, το Estadio GNP θα φιλοξενήσει επίσης το συγκρότημα της K-pop, BTS.

Πηγή: skai.gr

