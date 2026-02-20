Ο Μπραντ Πιτ στην Υδρα: Χολυγουντιανό σκηνικό το νησί

Η Ύδρα ζει σε ρυθμούς Χόλιγουντ.

Ο Μπραντ Πιτ βρίσκεται στο νησί για τις ανάγκες των γυρισμάτων της νέας του ταινίας. Το μέρος εχει μεταμορφωθεί σε κινηματογραφικό σκήνικο και τα σοκάκια εχουν κατακλυστεί από εκατοντάδες συντελεστές και κομπάρσους. Την ίδια ώρα, τον δικό τους ξεχωριστό ρόλο έχουν οι κάτοικοι του νησιού.

Από την σχολή καλών τεχνών, που έχει στηθεί ένα βασικό σκηνικό της ταινίας και πραγματοποιούνται γυρίσματα, ο Χολιγουντιανός αστέρας χαιρέτησε τον κόσμο που συγκεντρώθηκε στο λιμάνι για να τον δει.

Το ιστορικό κτήριο έχει μετατραπεί σε ένα εντυπωσιακό κινηματογραφικό σκηνικό.

Ένα μαύρο ύφασμα καλύπτει τα παράθυρα του κτηρίου για ελεγχόμενο φωτισμό, ενώ μια απλωμένη μπουγάδα δημιουργεί ρεαλισμό στο σκηνικό.

Μέλη της πολυπληθούς παραγωγής βρίσκονται εδώ και ημέρες στο νησί επιστρατεύοντας δεκάδες κατοίκους προκειμένου να συμμετάσχουν στα γυρίσματα.

Οι κάτοικοι έχουν υπογράψει συμβόλαια με ρήτρα εμπιστευτικότητας προκειμένου να μην αποκαλύψουν τίποτα για την πλοκή της ταινίας ούτε και για τα ακριβή ποσά που θα λάβουν οι ίδιοι ως κομπάρσοι.

Οπως έχει γίνει, σε κάθε περίπτωση, γνωστό τα χρήματα είναι ικανοποιητικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο νησί αύριο καταφθάνει και η Πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αφενός για να περάσει εκεί το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας και αφετέρου για να συναντήσει τον Μπραντ Πιτ, με τον οποίο διατηρεί στενή φιλία.

Το Yδρα έχει μετατραπεί σε ένα εντυπωσιακό κινηματογραφικό πλατό για τα γυρίσματα της νέας ταινίας. Εκατοντάδες τεχνικοί, παραγωγοί, σκηνογράφοι και μέλη συνεργείων στήνουν σκηνικά στα γραφικά σοκάκια της, προκειμένου όλα να θυμίζουν σκηνικό της δεκαετίας του '80.

Πηγή: skai.gr

