H Αriana Grande δηλώνει πως έχει 4 χρόνια να κάνει μπότοξ

Η Ariana Grande διευκρίνισε ότι εξακολουθεί να μην καταφεύγει στα μπότοξ αφού προηγουμένως υπαινίχθηκε πως οφείλει σε αυτά τη νεανική της εμφάνιση χαριτολογώντας.

«Είμαι ακόμα καθαρή! Είμαι ακόμα καθαρή!», είπε στο "Entertainment Tonight" η ηθοποιός του "Wicked" αφού προηγουμένως πήρε βραβείο ανερχόμενου αστεριού στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Παλμ Σπρινγκς, την Παρασκευή.

«Θέλω πραγματικά να είμαι ειλικρινής αφού ασχολούμαι και με τη βιομηχανία της ομορφιάς», δήλωσε η Grande, ο οποία ξεκίνησε το brand καλλυντικών «R.E.M» το 2021 ξεκαθαρίζοντας πως είναι τέσσερα χρόνια τώρα «καθαρή» από το μπότοξ.

Υποσχέθηκε μάλιστα ότι θα ήταν ειλικρινής με τους θαυμαστές της εάν αρχίσει να χρησιμοποιεί ξανά ενέσιμα στο μέλλον.

«Όταν αρχίσω να πηγαίνω ξανά (για μπότοξ), θα σας ενημερώσω!» είπε στο κόκκινο χαλί.

«Το εννοώ», πρόσθεσε.

Αν και η ποπ σταρ έχει αποκλείσει το μπότοξ από τη ρουτίνα ομορφιάς της, φαίνεται να εξακολουθεί να εκτιμά μια συγκεκριμένη καλλυντική θεραπεία του Χόλιγουντ.

«Την λατρεύω και την υποστηρίζω αλλά είμαι πια τέσσερα χρόνια καθαρή. Βλέπεις τις γραμμές (λεπτές ρυτίδες); Τις λατρεύω!»

Η Ariana διασκέδασε κατά την απονομή του βραβείου ανερχόμενου αστεριού.

«Έχω εμφανιστεί στα media από παιδί, οπότε ποτέ δεν πίστευα ότι στα 31 μου θα άκουγα ξανά τις λέξεις «ανερχόμενο αστέρι»», αστειεύτηκε ενώ ήταν στη σκηνή.

Η σταρ εξήγησε πως κάνει τα χείλη της και έχει βάλει πολλά filler με τα χρόνια ενώ έχει επίσης κάνει και μπότοξ,

«Σταμάτησα το 2018 γιατί απλώς ένιωθα πώς ήταν πάρα πολύ. Απλώς ένιωσα να κρύβομαι».

Πηγή: skai.gr

