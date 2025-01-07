Αντώνης Ρέμος: Ο Μάστορας έκανε τον Καζαντζίδη εκείνος ποιόν θα μπορούσε να κάνει;

Για τη Γερμανία αναχώρησε αμέσως μετά το τέλος των εμφανίσεων της εορταστικής περιόδου ο Αντώνης Ρέμος για να πάει να βρει τη σύζυγό του Υβόννη Μπόσνιακ και την κόρη τους Ελένη που βρίσκονται εκεί στο πατρικό της με τους γονείς της από την Παρασκευή.

Διαβάστε ακόμα : Ελένη Μενεγάκη: Φτιάχνοντας χιονάνθρωπο με τη Μαρίνα στα χιόνια

Η κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» και ο Γρηγόρης Μπάκας τον συνάντησαν λίγο πριν την αναχώρησή του και ο τραγουδιστής μίλησε για το viral βίντεό του με την Υβόννη του, τη δεύτερη μητέρα του τη Μαρινέλλα, αλλά και τον ρόλο που θα μπορούσε να κάνει ο ίδιος σε ταινία. Πριν από αυτά όμως ο Γιώργος Λιάγκας αποκάλυψε πως το ζευγάρι μεταξύ του μιλάει πολλές φορές στα γερμανικά (και ο Αντώνης Ρέμος είναι γεννημένος στη Γερμανία) ειδικά όταν ανταλλάσσει τρυφερά λόγια.

-Όλοι σχολίασαν στο βίντεό σας στο TikΤοκ πόσο ευτυχισμένο ζευγάρι είστε…

«Δεν φαίνεται η ευτυχία από το TikTok, η ευτυχία ενός ζευγαριού φαίνεται από το πώς διαχειρίζεσαι την οικογένειά σου και πώς την προστατεύεις, αυτά είναι παιχνιδάκια που κάνουμε λόγω της δουλειάς»

«Για μένα η Μαρινέλλα μου είναι η αγαπημένη δεύτερη μάνα μου ακόμα δεν μπορούμε να πούμε ότι τα πράγματα είναι καλά. Είναι 3 μήνες στο κρεβάτι κι εγώ θέλω η Μαρινέλλα μου να γίνει καλά και να μπορέσω να την ξαναγκαλιάσω και να τη σφίξω δυνατά μέχρι να πονέσει» απάντησε ότι ρωτήθηκε για τη Μαρινέλλα και την κατάστασή της σήμερα. Ενώ στη συνέχεια ήρθε η ερώτηση που μας έκανε να γελάσουμε πολύ με την απάντηση που έδωσε:

-Ο Χρήστος Μάστορας έκανε τον Καζαντζίδη εσύ ποιόν θα μπορούσες να κάνεις;

«Τον Βασίλη Καρρά… Και λόγω κιλών»

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.