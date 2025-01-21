Χαλίτ Εργκέντς: Ο «Σουλειμάν ο Μεγαλοπρεπής» γυμνός σε σειρά στο Netflix

O Χαλίτ Εργκέντς, ο διάσημος Τούρκος ηθοποιός που έγινε γνωστός στο ελληνικό τηλεοπτικό κοινό το 2006 μέσα από τη σειρά Χίλιες και Μία Νύχτες και στη συνέχεια με τον «Σουλειμάν τον Μεγαλοπρεπή» , πρωταγωνιστεί στη νέα σειρά του Netflix με τίτλο Lovers Anonymous (Ανώνυμοι Καρδιοπαθείς).

Στη σειρά υποδύεται τον διοικητή του “Νοσοκομείου Έρωτα”, όπου καταφέυγουν με στόχο ασθενείς που υποφέρουν από έρωτα προκειμένου να θεραπευτούν.

Αν και η ιδέα ενός Τούρκου ηθοποιού να εμφανιστεί γυμνός στην τηλεόραση θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως απίθανη, όταν παίζεις στο Netflix και είσαι παγκόσμιος σταρ, πρέπει να κάνεις υποχωρήσεις.

Έτσι, σε μια σκηνή, ο Τούρκος ηθοποιός κάνεθ μια τολμηρή εμφάνιση. Μετά από μια ερωτική νύχτα, εμφανίζεται στο σαλόνι ολόγυμνος, καλύπτοντας μόνο τα επίμαχα σημεία με ένα μαξιλάρι.

Πηγή: skai.gr

