Κλέλια Ρένεση για Καίτη Γκρέυ: «Μεγάλη τιμή που μύρισα κάποια μονοπάτια σου…»

Μία μία ασπρόμαυρη φωτογραφία της Καίτης Γκρέυ και μία συγκινητική ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Instagram, η Κλέλια Ρένεση αποχαιρετά την σπουδαία λαϊκή ερμηνεύτρια, που έφυγε από την ζωή την Κυριακή, σε ηλικία 100 ετών.

«Σαν άστρο έζησε, φώτισε, ταξίδεψε κ μάγεψε χιλιάδες. Σαν άστρο εκρήγνυται κ γίνεται αστερόσκονη αλλά ποτέ δεν θα φύγει. Θα μείνει στον ουρανό μας ! Καίτη Γκρέυ , η φωνάρα, η μαγκιόρα, η μάγισσα, η μερακλού. Φώτισε τους ουρανούς! Καλό ταξίδι! Μεγάλη τιμή που μύρισα κάποια μονοπάτια σου» έγραψε στην ανάρτησή της η ηθοποιός, η οποία υποδύεται την Γκρέυ στην ταινία «Υπάρχω».

Η κηδεία της Καίτης Γκρέυ θα τελεστεί την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου στις 16:00, στο Κοιμητήριο Νέας Σμύρνης. Η σορός της θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα από τις 12:00 έως και τις 16:00 το μεσημέρι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.