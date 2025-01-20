Κλέλια Ρένεση για Καίτη Γκρέυ: «Μεγάλη τιμή που μύρισα κάποια μονοπάτια σου…»

Λογαριασμός
H Κλέλια Ρένεση αποχαιρετά την Καίτη Γκρέυ (την οποία υποδύεται στο Υπάρχω): «Μεγάλη τιμή που μύρισα κάποια μονοπάτια σου…»

«Καίτη Γκρέυ, η φωνάρα, η μαγκιόρα, η μάγισσα, η μερακλού. Φώτισε τους ουρανούς! Καλό ταξίδι!» έγραψε η ηθοποιός 

Μία μία ασπρόμαυρη φωτογραφία της Καίτης Γκρέυ και μία συγκινητική ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Instagram, η Κλέλια Ρένεση αποχαιρετά την σπουδαία λαϊκή ερμηνεύτρια, που έφυγε από την ζωή την Κυριακή, σε ηλικία 100 ετών. 

«Σαν άστρο έζησε, φώτισε, ταξίδεψε κ μάγεψε χιλιάδες. Σαν άστρο εκρήγνυται κ γίνεται αστερόσκονη αλλά ποτέ δεν θα φύγει. Θα μείνει στον ουρανό μας ! Καίτη Γκρέυ , η φωνάρα, η μαγκιόρα, η μάγισσα, η μερακλού. Φώτισε τους ουρανούς! Καλό ταξίδι! Μεγάλη τιμή που μύρισα κάποια μονοπάτια σου» έγραψε στην ανάρτησή της η ηθοποιός, η οποία υποδύεται την Γκρέυ στην ταινία «Υπάρχω».

Η κηδεία της Καίτης Γκρέυ θα τελεστεί την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου στις 16:00, στο Κοιμητήριο Νέας Σμύρνης. Η σορός της θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα από τις 12:00 έως και τις 16:00 το μεσημέρι.

