Ζούκερμπεργκ: «Κάρφωνε» το στήθος της μνηστής του Τζεφ Μπέζος – Βίντεο 

Όλα τα μεγάλα αφεντικά της παγκόσμιας τεχνολογίας έδωσαν χθες το παρών στην ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ, στην Ροτόντα του Καπιτωλίου, ανάμεσά τους ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ και ο Τζεφ Μπέζος με την σέξι μνηστή του, Λόρεν Σάντσεζ.

Η, πάντα εντυπωσιακή, Σάντσεζ εμφανίστηκε στην ορκωμοσία με ένα λευκό κοστούμι φορώντας από μέσα ένα δαντελένιο τοπ που θύμιζε σουτιέν, ντύσιμο που σχολιάστηκε αρνητικά ως «ακατάλληλο» για την περίσταση.

Δίπλα της καθόταν ο ιδρυτής της ΜΕΤΑ, ο οποίος δεν μπορούσε να σταματήσει να κοιτάει το αβυσσαλέο ντεκολτέ της Σάντζεζ- και να μην ήθελε δηλαδή, έπεφτε εκεί συνεχώς το βλέμμα του.

Σε βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο – τα οποία φυσικά έγιναν viral, ο Ζούκεμπεργκ φαίνεται να κοιτάει το στήθος της μνηστής του Μπέζος.

Eyes up, Zuck! Mark Zuckerberg couldn't keep his eyes off of Jeff Bezo's fiancée at Trump's inauguration. pic.twitter.com/E1Mcfs1AyV — Daily Mail Online (@MailOnline) January 20, 2025

Αντίθετα με την σεξοβόμβα Σάντσεζ, η σύζυγος του Ζούκερμπεργκ, Πρισίλα Τσαν, που καθόταν από την άλλη πλευρά του, φορούσε επίσης ένα ταγέρ με αλλά με μια ζακέτα κουμπωμένη μέχρι επάνω και πέρλες.

