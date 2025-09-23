Η πλευρά της Kristin Cabot τοποθετείται για το σκάνδαλο Astronomer

Δύο μήνες μετά τον σάλο με το βίντεο του πρώην CEO της Astronomer, Άντι Μπάιρον, αγκαλιά με τη διευθύντρια ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας, Κρίστιν Κάμποτ, σε συναυλία των Coldplay, νέα στοιχεία έρχονται στο φως, γύρω από το «αμήχανο περιστατικό».

Πρόσωπο από το κοντινό περιβάλλον της Κάμποτ «σπάει τη σιωπή του», επιδιώκοντας να αποκαταστήσει την αλήθεια πίσω από τις φήμες περί εξωσυζυγικής σχέσης και προσωπικού σκανδάλου, που οδήγησαν τελικά και τους δύο στελέχη στην παραίτηση από την εταιρεία.

Στο βίντεο που τράβηξε την προσοχή των διεθνών ΜΜΕ, ο 51χρονος Μπάιρον φαίνεται να έχει περάσει τα χέρια του γύρω από την 53χρονη Κάμποτ.

Όταν συνειδητοποίησαν πως καταγράφονται στην οθόνη του σταδίου, προσπάθησαν να κρυφτούν, προκαλώντας αμηχανία αλλά και πλήθος σχολίων.

Ο τραγουδιστής των Coldplay, Κρις Μάρτιν, μάλιστα, σχολίασε από τη σκηνή: «Ωπ, κοιτάξτε αυτούς τους δύο… Ή έχουν σχέση ή είναι πολύ ντροπαλοί!»

«Δεν υπήρξε σχέση – ούτε απιστία»

Όπως τονίζει το πρόσωπο από το περιβάλλον της Κάμποτ, η εικόνα που δόθηκε στο κοινό απέχει πολύ από την πραγματικότητα:

«Η Κρίστιν και ο Άντι είχαν άριστη συνεργασία και μια δυνατή φιλία. Δεν υπήρξε εξωσυζυγική σχέση. Είναι απρεπές να αγκαλιάζεις το αφεντικό σου σε μια συναυλία, και η ίδια το αναγνωρίζει. Όμως όλος αυτός ο θόρυβος, η παραίτηση από τη δουλειά, ο διασυρμός, ήταν άδικα».

Οπως αναφέρεται, η Κάμποτ είχε ήδη χωρίσει με τον σύζυγό της πριν από τη συναυλία, και υπέβαλε αίτηση διαζυγίου στις 13 Αυγούστου, ζητώντας να μην δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία της διαδικασίας.

«Ήταν μια βραδιά με φίλους. Και συνέβη μια ακατάλληλη στιγμή».

Αξίζει να σημειωθεί πως, το ίδιο βράδυ ο πρώην σύζυγός της φέρεται πως βρισκόταν κι εκείνος στη συναυλία με κάποιο ραντεβού.

Απώλεια, διασυρμός και προσωπικό κόστος

Η αντιδράσεις στα σόσιαλ μίντια και των ΜΜΕ ήταν καταιγιστικές.

Οι ζωές δύο οικογενειών εκτέθηκαν και, σύμφωνα με την πηγή από το περιβάλλον της Κάμποτ, η γυναίκα δέχτηκε πάνω από 900 απειλητικά μηνύματα μέσα σε τρεις ημέρες με γυναίκες να τη φωτογραφίζουν και να τη χλευάζουν ενώ περίμενε στο αυτοκίνητο να παραλάβει τον γιο της.

«Ήταν σοκαριστικό να βλέπεις πώς η δημόσια διαπόμπευση αντιμετωπίζεται ως φυσιολογική τιμωρία για ένα λάθος. Είναι άνθρωποι με οικογένειες. Το να διασύρεται κάποιος δημόσια για ένα λάθος της στιγμής είναι απάνθρωπο.»

Η Κάμποτ παραιτήθηκε στα τέλη Ιουλίου, λίγο μετά την αποχώρηση του Μπάιρον.

Η Astronomer, σε δήλωσή της, ανέφερε ότι τα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας «οφείλουν να δίνουν το καλό παράδειγμα και πρόσφατα αυτό δεν τηρήθηκε».

Η ίδια, σύμφωνα με το κοντινό της πρόσωπο, περνά δύσκολες στιγμές και παραμένει μακριά από τη δημόσια σφαίρα, προσπαθώντας να στηρίξει την οικογένειά της:

«Έχει δύο παιδιά από τον πρώτο της γάμο. Προσπαθεί να τα προστατεύσει. Ήταν πάντα εργατική – εργάζεται από τα 15 της. Δεν έχει στηριχθεί σε κανέναν, όλα τα έχει κατακτήσει μόνη της.»

