Σαμπρίνα Κάρπεντερ: Έχω γελοιοποιηθεί και δεχθεί επιθέσεις από άνδρες - Ήρθε ο καιρός να τους εκπαιδεύσω…

H Σαμπρίνα Κάρπεντερ (Sabrina Carpenter) αποκάλυψε ότι έχει γελοιοποιηθεί και δεχτεί επιθέσεις από άνδρες και ότι «αισθάνεται ότι πρέπει να τους εκπαιδεύσει». Η 26χρονη τραγουδίστρια, που έχει σημειώσει μεγάλη επιτυχία τον τελευταίο καιρό, είπε την άποψή της για το αντίθετο φύλο, ενώ πόζαρε στο εξώφυλλο της ιταλικής «Vogue».

Μάλιστα, η καλλιτέχνιδα στη συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό, ανέφερε ότι θεωρεί τους άνδρες «εξαιρετικά διασκεδαστικό είδος» λόγω της συμπεριφοράς τους. Η περιέργεια της Σαμπρίνα Κάρπεντερ για τους άνδρες αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για το νέο της άλμπουμ «Man's Best Friend», ενώ η ίδια δήλωσε στο περιοδικό ότι εξακολουθεί να έχει αντικρουόμενες απόψεις για αυτούς.

«Όταν μια από τις φίλες μου ανακοινώνει ότι θα αποκτήσει γιο, απλά χαίρομαι για το μικρό αγόρι, γιατί ξέρω ότι θα μεγαλώσει σωστά. Διορθώστε με αν κάνω λάθος, είμαι στη Γη μόνο 26 χρόνια, αλλά νιώθω ότι πάντα έπρεπε να τους εκπαιδεύουμε. Δυστυχώς, είναι μια ιστορία παλιά όσο και ο χρόνος», ανέφερε με χιούμορ η καλλιτέχνις.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η τραγουδίστρια λέει για τους άνδρες: «Πιστεύω ότι οι άνδρες είναι ένα πολύ διασκεδαστικό είδος για να παρακολουθείς. Με θετικό και αρνητικό τρόπο. Νιώθω πραγματικά λατρεμένη, εμπνευσμένη και αγαπημένη από μερικούς από αυτούς... και πραγματικά μπερδεμένη, προσβεβλημένη και γελοιοποιημένη από άλλους».

Συνέχισε προσθέτοντας: «Μέρος της ζωής είναι να αντιμετωπίζουμε με ελαφρότητα τις στιγμές που, ίσως, μας κάνουν να νιώθουμε άβολα, ή τουλάχιστον, αυτό ισχύει για μένα. Όλη μου τη ζωή ένιωθα ότι το χιούμορ ήταν ακριβώς αυτό, και δεν ήταν πάντα χιούμορ, νομίζω ότι συνήθως ήταν απλώς μια μορφή εξυπνάδας που με έσωζε. Ήταν πάντα εκεί για να διασφαλίζει ότι στο τέλος της ημέρας προστάτευα τον εαυτό μου για το μέλλον».

Η πορεία της προς την κορυφή είναι εντελώς ανορθόδοξη και έχει σχεδόν λίγο απ’ όλα: ένα μεγάλο πέρασμα στην Disney σε ηλικία 15 χρόνων, όταν πρωταγωνιστούσε στο «Girl meets world», και τέσσερα εφηβικά άλμπουμ μέχρι να υπογράψει στην Island Records.

Η λαμπερή ποπ της είναι explicit, όπως αυτή της βασίλισσας της ποπ, γεμάτη σεξουαλική διέγερση που συχνά προκαλεί αντιδράσεις. Οι δίσκοι της είναι μια ευχάριστη έκπληξη για τους ανυποψίαστους ακροατές, κυρίως λόγω του τρόπου που η ίδια αναφέρεται στο σεξ και στις σχέσεις, με ιδιαίτερη ευθύτητα και αυθάδεια, σαν να σπάει πλάκα.

Πηγή: skai.gr

