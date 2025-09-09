Στις αρχές του Ιουλίου, ο CEO και η HR της εταιρίας δεδομένων Astronomer πιάστηκαν «στα πράσα» σε συναυλία των Coldplay, όταν εντοπίστηκαν σε τρυφερές στιγμές από την kiss cam.

Το «παράνομο ζευγάρι» - ο Αντι Μπάιρον (Andy Byron) και η υπεύθυνη ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας, Κριστίν Κάμποτ ( Kristin Cabot) - έγινε viral με αποτέλεσμα να υποχρεωθεί σε παραίτηση ο CEO της εταιρίας και η Κάμποτ να αποπεμφθεί

Ο Άντριου Κάμποτ, επιχειρηματίας που είναι παντρεμένος με την 52χρονη HR εδώ και δύο χρόνια, βρισκόταν σε επαγγελματικό ταξίδι στην Ιαπωνία, όταν ξέσπασε το σκάνδαλο.

Όταν επέστρεψε στο σπίτι του – μία παραθαλάσσια έπαυλη αξίας 2,2 εκατομμυρίων δολαρίων στο Ράι του Νιου Χάμσαϊρ όπου έμενε με την σύζυγό του και τα δύο παιδιά τους, , «έμεινε έκπληκτος» καθώς βρήκε απέξω δεκάδες δημοσιογράφους.

Τότε δεν έκανε καμία δήλωσε αλλά τώρα επιβεβαίωσε στο People ότι αυτός και η Κριστίν ήταν ήδη «ιδιωτικά και φιλικά χωρισμένοι αρκετές εβδομάδες πριν από τη συναυλία των Coldplay».

«Η απόφασή τους να χωρίσουν ήταν ήδη σε εξέλιξη πριν από εκείνο το βράδυ», δήλωσε στο μέσο εκπρόσωπος του Άντριου, Διευθύνων Σύμβουλος της Privateer Rum.

«Τώρα που η αίτηση διαζυγίου είναι δημόσια, ο Άντριου ελπίζει ότι αυτό θα δώσει ένα σεβαστό τέλος στις εικασίες και θα επιτρέψει στην οικογένειά του την ιδιωτικότητα, που πάντα εκτιμούσαν».

Η Κριστίν υπέβαλε αίτηση διαζυγίου στο Πόρτσμουθ του Νιου Χάμσαϊρ στις 13 Αυγούστου - λιγότερο από ένα μήνα αφότου η σχέση της με το αφεντικό της αποκαλύφθηκε στον κόσμο.

Δημόσια διαθέσιμα δικαστικά έγγραφα υποδηλώνουν ότι το ζευγάρι είχε δοκιμάσει τη διαμεσολάβηση πριν τελικά αποφασίσει να χωρίσει οριστικά.

Πηγή: skai.gr

