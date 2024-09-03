Ο Μπεν Άφλεκ «κυνηγάει την καλή θέληση» εν μέσω του διαζυγίου του με την Τζένιφερ Λόπεζ. Ωστόσο, αρκετοί θαυμαστές της καλλιτέχνιδας σχολιάζουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι αυτός ήταν το «σκοτεινό πρόσωπο» στον γάμο τους. Υπήρξε καταπιεστικός, κρυψίνους και ήταν διαφορετικά τα «θέλω» τους.

Πηγές από το περιβάλλον του 52χρονου ηθοποιού, δήλωσαν στο «People» ότι ο ίδιος «εστιάζει στα θετικά» υπό το πρίσμα του πρόσφατου χωρισμού του, αλλά τα συναισθήματα δεν είναι ακριβώς αμοιβαία, καθώς η σταρ του «Selena» κουβαλάει «κάποια πικρία» - παρά τις πρόσφατες αναρτήσεις της ότι είναι ήρεμη και όλα είναι μια χαρά.

«Είναι εκεί που θέλει να είναι: κοντά στα παιδιά του και σε μια γειτονιά που αγαπάει», δήλωσε ένας άνθρωπος από το περιβάλλον του ηθοποιού, προσθέτοντας ότι είναι καλά και αρχίζει να προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες. «Του αρέσει να δουλεύει, επίσης, και είναι πολύ συγκεντρωμένος στα θετικά», συμπλήρωσε.

Η Τζένιφερ Λόπεζ από την άλλη πλευρά, είναι ακόμη πικραμένη. «Προσπάθησε τόσο σκληρά να κάνει τα πράγματα να δουλέψουν, αλλά δεν τα κατάφερε. Είναι περιτριγυρισμένη από την οικογένεια, τους φίλους και τα παιδιά της. Καταφέρνει πάντα να έχει μια θετική προοπτική. Το διαζύγιο είναι δύσκολο γι' αυτήν, αλλά πάντα βρίσκει έναν τρόπο να προχωράει μπροστά», σημείωσε ο ίδιος άνθρωπος.

Οι ξαφνικές εναλλαγές της διάθεσης του πρωταγωνιστή του «Argo», σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, ήταν η αιτία που η Λόπεζ αποφάσισε να προχωρήσει στο διαζύγιο.

«Μπορούσες να δεις την αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά», δήλωσε πηγή από το περιβάλλον της Λόπεζ. Και πρόσθεσε: «Θυμίζει πολύ τον ήρωα της νουβέλας που περιγράφει τη διχασμένη προσωπικότητα του δόκτορος Τζέκιλ που παρουσιάζει σε ένα κοινό το σοβαρό του πρόσωπο και μεταμορφώνεται σε κύριος Χάιντ, δείχνοντας ένα άλλο πρόσωπο, γεμάτο μίσος που θέλει να συντρίψει τους γύρω του».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.