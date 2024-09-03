Κρουαζιέρα στα νησιά του Ιονίου κάνει αυτές τις ημέρες η βασίλισσα Καμίλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύζυγος του Βασιλιά Κάρολου εθεάθη στη Λευκάδα και το Μεγανήσι, σε ιδιωτική επίσκεψη, αλλά χωρίς τον Κάρολο.

Γενικά, Κάρολος και Καμίλα δεν παραλείπουν να περνούν ένα μέρος των καλοκαιρινών τους διακοπών στην Κέρκυρα, το μέρος που γεννήθηκε ο Δούκας του Εδιμβούργου, Φίλιππος.

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ και η σύζυγός του επισκέφθηκαν για τελευταία φορά την Ελλάδα το Μάρτιο του 2021, στο πλαίσιο των εορτασμών για τη συμπλήρωση των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση.

