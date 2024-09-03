Ενθουσιασμός επικρατεί στη βασιλική οικογένεια της Σουηδίας καθώς ο πρίγκιπας Καρλ Φιλίπ και η σύζυγός του, πριγκίπισσα Σοφία, πρόκειται να καλωσορίσουν σε λίγους μήνες το τέταρτο παιδί τους.

BREAKING: The Swedish Royal Court has announced that Princess Sofia is pregnant with her fourth child. https://t.co/wAOGu5USrt September 2, 2024

«Ο πρίγκιπας Καρλ Φίλιπ και η πριγκίπισσα Σοφία είναι πολύ χαρούμενοι που ανακοινώνουν ότι η πριγκίπισσα περιμένει το τέταρτο παιδί τους», ανέφερε η επίσημη ανακοίνωση του παλατιού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία συνοδεύτηκε από ένα κοινό στιγμιότυπο του ζευγαριού μπροστά από μια γραφική λίμνη.

«Η πριγκίπισσα Σοφία είναι καλά και η γέννα αναμένεται τον Φεβρουάριο του 2025. Δεν αναμένονται αλλαγές στο επίσημο πρόγραμμα της πριγκίπισσας Σοφίας το φθινόπωρο» αναφέρεται ακόμα στην ανακοίνωση του ευτυχούς γεγονότος.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2015 και έχει ήδη τρεις γιους, τον πρίγκιπα Alexander (2016), τον πρίγκιπα Gabriel (2017) και τον πρίγκιπα Julian (2021).

Σύμφωνα με το People, το μωρό θα είναι 8ο στη σειρά διαδοχής του σουηδικού θρόνου.

Πηγή: skai.gr

