Η Adele είπε στους θαυμαστές της ότι δεν θα τους δει «για ένα απίστευτα μεγάλο χρονικό διάστημα», αφού ολοκλήρωσε την τελευταία συναυλία της ευρωπαϊκής της περιοδείας στο Μόναχο της Γερμανίας.

Η 36χρονη καλλιτέχνιδα δήλωσε στους θαυμαστές της ότι «χρειάζεται ξεκούραση» και ότι θέλει να ζήσει μια νέα ζωή.



Η γεννημένη στο Λονδίνο σταρ ανακοίνωσε τον αρραβώνα της κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας στο Μόναχο, ενώ είχε δηλώσει και στο παρελθόν ότι θα έκανε ένα «μεγάλο διάλειμμα» από τη μουσική.

Η Adele είπε στο κοινό στην τελευταία της συναυλία: «Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθατε στο σόου μου απόψε, θα ήθελα όλοι όσοι έχουν έρθει σε οποιοδήποτε σόου μου να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ. Δεν είμαι η πιο άνετη ερμηνεύτρια, αλλά είμαι πολύ καλή σε αυτό και -πραγματικά- απολαμβάνω τις παραστάσεις εδώ και, σχεδόν, τρία χρόνια, που είναι το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα που έχω κάνει ποτέ και πιθανότατα το μεγαλύτερο που θα έκανα ποτέ».

Και η Adele πρόσθεσε: «Δεν θα σας δω για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και θα σας έχω -αγαπημένους και αγαπημένες- μέσα στην καρδιά μου. Δεν ξέρω πόσο θα λείψω… Θα σκέφτομαι όλες τις συναυλίες και τις παραστάσεις που έχω δώσει όλα αυτά τα χρόνια.

Πραγματικά, πραγματικά τις κρατάω για πάντα στα βάθη της καρδιάς μου, ήταν καταπληκτικά, απλά χρειάζομαι ξεκούραση και έχω περάσει τα τελευταία επτά χρόνια ‘’χτίζοντας’’ μια νέα ζωή για τον εαυτό μου και θέλω να τη ζήσω τώρα».

Η Adele έγινε διάσημη το 2008 με το πρώτο της άλμπουμ «19», πριν κυκλοφορήσει το δεύτερο άλμπουμ της, το «21», το 2011, και το «25», το 2015.

Το δεύτερο άλμπουμ της είναι το τέταρτο σε πωλήσεις άλμπουμ όλων των εποχών στο Ηνωμένο Βασίλειο, πίσω από τους Queen, τους ABBA και τους Beatles.

Πηγή: skai.gr

