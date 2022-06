Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς δεν κάλεσε ούτε τη μητέρα της στο γάμο!

Μπορεί η ποπ σταρ, Μπρίτνεϊ Σπίαρς, να κατάφερε να πραγματοποιήσει την επιθυμία της και να παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρδιά της, Σαμ Ασγκάρι, αλλά σε αυτό τον γάμο δεν έλειψαν και τα παρατράγουδα!

Όπως έγινε γνωστό, ο πρώην σύζυγος της τραγουδίστριας, Τζέισον Αλεξάντερ, με τον οποίο υπήρξε παντρεμένη για μόλις 55 ώρες, συνελήφθη έξω από το σπίτι της, καθώς προσπάθησε να διαλύσει τον γάμο.

Britney Spears' mom reacts to wedding after not receiving invitation https://t.co/muR1Z4qikT pic.twitter.com/EtxS1aeHFG