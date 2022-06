Γάμος της Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Δείτε βίντεο και φωτογραφίες με τους λαμπερούς καλεσμένους - Ανάμεσά τους η Μαντόνα και η Γκόμεζ

Φωτογραφίες και βίντεο με τους λαμπερούς καλεσμένους και στιγμές από το πάρτι του γάμου της ποπ σταρ έχουν κατακλύσει τα social media.

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει η είδηση του γάμου της ποπ σταρ Μπρίτνεϊ Σπίαρς. Φωτογραφίες και βίντεο με τους λαμπερούς καλεσμένους και στιγμές από το πάρτι του γάμου της διάσημης τραγουδίστριας έχουν κατακλύσει τα social media.

Britney Spears wows in custom Versace wedding gown as she ties the knot with Sam Asghari https://t.co/QXFTduOFcS — Daily Mail Online (@MailOnline) June 10, 2022

Η Σπίαρς, παντρεύτηκε τον σύντροφό της, τον Σαμ Ασγκαρί, με τον οποίο διατηρεί σχέση εδώ και έξι χρόνια.

The first photos from Britney Spears and Sam Asghari's wedding have been released. https://t.co/z6VYLPuWGA pic.twitter.com/du00TxrnCl — Nicholas Hautman (@nickhautman) June 10, 2022

Britney Spears hitting the dance floor #BritneyWedding pic.twitter.com/Q214ezpGy2 — Britney Stan 👰 (@BritneyTheStan) June 10, 2022

britney, paris hilton, madonna, donatella versace, drew barrymore and selena gomez singing ‘vogue’, iconic pic.twitter.com/EKSPrPMlaD — 2000s (@PopCulture2000s) June 10, 2022

BRITNEY WAS HAVING SO MUCH FUN #BritneyWedding pic.twitter.com/bJQgn9LzGf — Britney Stan 👰 (@BritneyTheStan) June 10, 2022

Pictures from Britney Spears wedding party pic.twitter.com/hnZMZfCrEb — Fan Account (@britneycharts) June 10, 2022

two decades later, britney and madonna have recreated the kiss that created a generation of gay people. i could cry pic.twitter.com/Ko2vTxc3av — matt (@mattxiv) June 10, 2022

Οι δύο τους ανακοίνωσαν πέρσι τον Σεπτέμβριο, μέσω του Instagram, ότι αρραβωνιάστηκαν, αλλά δεν όρισαν ημερομηνία γάμου. Δύο μήνες αργότερα δικαστήριο ανέστειλε το καθεστώς «κηδεμονίας» της τραγουδίστριας που έδινε στον πατέρα της το δικαίωμα να ελέγχει την προσωπική ζωή και τα οικονομικά της επί 13 χρόνια. Κατά τη διάρκεια της δίκης εκείνη είπε ότι ανυπομονεί να παντρευτεί και να ξεκινήσει μια νέα οικογένεια, χωρίς περιορισμούς.

Τον Απρίλιο η Σπίαρς ανακοίνωσε ότι περιμένει παιδί, όμως ένα μήνα αργότερα απέβαλε.

Ο 28χρονος Ασγκαρί, που έχει γεννηθεί στο Ιράν, είναι προσωπικός γυμναστής και ηθοποιός και έχει εμφανιστεί στη σειρά Black Monday.

Η Σπίαρς, 40 ετών έχει δύο γάμους στο ενεργητικό της. Το 2004 παντρεύτηκε στο Λας Βέγκας τον παιδικό φίλο της Τζέισον Άλεν Αλεξάντερ αλλά ο γάμος τους ακυρώθηκε λίγες ημέρες αργότερα. Την ίδια χρονιά παντρεύτηκε τον χορευτή Κέβιν Φέντερλαϊν με τον οποίο απέκτησε δύο παιδιά. Το ζευγάρι χώρισε το 2007.

Πηγή: skai.gr